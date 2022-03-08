"Армії РФ в Україні - кінець": в ОП назвали головну помилку окупантів

Полонений російський окупант / Фото 200rf.com

Російський окупаційні війська в Україні загнали самі себе в пастку з якої немає виходу, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Як військовий, я не бачу варіантів для російської армії в Україні. Вони ще рухаються за інерцією наказів, але намагатися оточувати одночасно чотири великі міські агломерації (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції в 500 км, можуть тільки повні ідіоти", - пише він у Facebook.

Радник глави ОП не виключив, що Росія спробує задіяти резервістів і направити їх в Україну, але без бойового злагодження, на яке немає часу, і на старій техніці і вони стануть "мастилом для наших багнетів".

"Ще буде якась там спроба "штурму Києва", спроба підрізати Харків і Суми, оточити Миколаїв, але це все вже інерція", - вважає він.

Радник глави ОП додав, що якби росіяни не були боягузами, то один з генералів запропонував би Путіну варіант виходу з України "зі збереженням хоч якогось обличчя".

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"Але проблема в тому, що і цей варіант їм не допоможе. По-перше, не знайдеться такого генерала. Для цього потрібна особлива мужність - громадянська, яку давно втратили російські військові. По-друге, хворий ботоксний старий замкнувся в бункері і нікого вже не слухає, згинаючись все нижче і нижче під вагою скоєного - причому, в першу чергу, для свого, російського народу. По-третє, їх наріже, затягне і розчинить сама наша земля. Партизани і добровольці, спецназ і піхота, авіація і десант, артилерія і ракетні війська доб'ють і тих, хто став в оборону, і тих, хто намагається вирватися", - підкреслив він.

Арестович зазначив, що російські війська вже їдуть за інерцією, "вони ще не зрозуміли, що вже померли, що сама ця земля повстала проти них і самі закони ймовірності повернулися не в їхній бік".

"Що їх закрутили вихорами, заморили, заблукали і з'їдають наші степи, наші Мавки і Солохи, наші мольфари і вовкулаки, наші Пацюки і характерники, круки і привиди. Російській армії в Україні кінець", - вважає він.

На думку радника керівника ОП, в Україні російських військових чекає не почесна нічия, а "натуральна військова поразка".

"Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія. І це буде закономірний фінал цього затхлого, свинцевого, нелюдського режиму. Ні, нам ще доведеться постріляти. І ще буде страшно, і буде ще їх просування вперед, і ще буде загроза Києву, і будуть ще авіаційні та ракетні удари, і будуть ще наші полеглі", - упевнений Арестович.

Він додав, що "кінець армії мерців і кінець Кощія близький, вже зійшли зелені паростки їх поразки".

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.