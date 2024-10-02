Звільнення Буданова: Умєров дав відповідь колу депутатів

Звільнення Кирила Буданова з посади керівника Головного управління розвідки МО на сьогодні не обговорюється, цитує депутат Юрій Мисягін відповідь міністра оборони Рустема Умєрова.
Мисягін уточнив, що в Умєрова поцікавилися долею Буданова на засіданні Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони 1 жовтня.
Напередодні у ЗМІ поширилася інформація про те, що Буданова можуть звільнити з посади глави ГУР через напружені відносини з ОП. Йому вже нібито навіть знайшли наступника.
Наприкінці вересня Умєров звільнив заступників Буданова Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. З самим керівником розвідки МО, як стверджували журналісти з посиланням на анонімні джерела, це питання не узгоджували.
"Його (Умєрова, — Главред) попросили прокоментувати новини, які з'являються в інформаційному просторі щодо заміни глави ГУР України Кирила Буданова. На що шановний міністр відповів, що на сьогодні це питання не обговорюється", — написав Мисягін.
Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
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Раніше Рустем Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників. Він пояснив, що рішення щодо кадрових змін ухвалив у контексті того, що "система Міністерства оборони України під час воєнного стану є закритим периметром".
Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, що в перезавантаженні тих чи інших галузей та управлінських вертикалей України немає нічого поганого. Це є нормальним явищем в демократичній державі.
Нагадаємо, 5 вересня Рада підтримала призначення нових міністрів. Необхідність змін в уряді Зеленський пояснював підготовкою до "надзвичайно важливої осені".
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