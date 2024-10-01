Кадрові зміни в Міноборони: Умеров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

Глава Міноборони Рустем Умеров звільнив чотирьох зі своїх восьми заступників.
Міністр оборони повідомив на своїй сторінці у Facebook, що підписав подання до Кабміну про звільнення заступників міністра оборони:
- Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра);
- Олександра Сергія;
- Юрія Джигира;
- Людмили Дараган (державного секретаря).
Він пояснив, що рішення щодо кадрових змін ухвалив у контексті того, що "система Міністерства оборони України - Збройні сили, ГУР і ДССТ - під час воєнного стану є закритим периметром", а отже "всі процеси всередині мають бути чіткими і контрольованими", і "будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них - неприпустимі".
"Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", - заявив міністр.
Умеров також повідомив, що реформують систему оборонних закупівель.
"Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання - довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", - написав глава МО.
Також, за словами Умерова, триває реформування Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу, наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.
"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", - резюмував міністр оборони.
Як повідомляв Главред, нещодавно Умеров заявив, що за останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі, а можливості для тренування українських військових розширено в п'ять разів.
Глава Міноборони уточнив, що наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Зараз відомство вже працює над цим. Крім цього, міністр розповів, що зараз відбувається цифровізація армії. Зокрема, Умеров згадав застосунки "Армія+" і "Резерв+".
За його словами, у майбутньому очікується запуск "Ветеран+".
Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
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