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У розвідці ЄС розповіли, скільки захисників Україна втратила за час війни

Аліна Дембіцька
12 травня 2023, 21:01 оновлено 12 травня, 21:02
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Західні дипломати та військові чиновники зауважили, що отримати офіційне підтвердження кількості жертв практично неможливо.
ВСУ
Розвідка ЄС розкрила втрати України у війні / Колаж: Головред, фото: 93-а ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії втрати серед українських військових сягнули 13 000 загиблими. Водночас втрати російської армії набагато більші. Про це пише видання Euractiv з посиланням на розвідувальні дані держав-членів Європейського Союзу.

"Втрати українських збройних сил становлять 13 000 загиблих військовослужбовців разом з 35 000 пораненими воїнами, які були на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що за оцінками США, Київ втратив 17,5 тисячі військовослужбовців загиблими в боях, а також від 124 до 131 тисяч поранених, загиблих та зниклих безвісти. Водночас видання зазначає, що ЄС схильний вважати, що американські дані є завищеними.

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Що стосується російських втрат, то в документі розвідки ЄС наводяться українські оцінки, згідно з якими РФ втратила 185 тисяч загиблими й 555 тисяч пораненими. Згадуються й дані США, згідно з якими російські втрати становлять від 189,5 до 223 тисяч, з них 43 тисячі загиблими.

Як пише Euractiv, західні дипломати та військові чиновники зауважили, що отримати офіційне підтвердження кількості жертв з обох сторін практично неможливо.

Втрати України та Росії на війні

Нагадаємо, що у грудні 2022 року радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас він наголосив, що втрати окупаційної армії набагато більші.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими досягає 1 до 10. Це, звичайно, не кожен день, і середній коефіцієнт нижче, але менше з тим", - розповіла вона.

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч ліквідованих. Майже половина ліквідованих – це бійці ПВК "Вагнера". Частина з них є ув'язненими, яких звільнили з в'язниці для того, щоб послати на фронт.

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