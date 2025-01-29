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"Затиснуті з усіх боків": ЗСУ загнали окупантів у пастку на важливому напрямку

Юрій Берендій
29 січня 2025, 17:36
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Російські окупанти після відступу ЗСУ із Великої Новосілки опинились у своєрідному "мішку", що створює проблеми для ворога, зазначає аналітик.
ВСУ, российские оккупанты
ЗСУ загнали окупантів у пастку на важливому напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Війська РФ у Великій Новосілці опинились у "мішку"
  • Просування ворога на фронті сповільнилось
  • Головне завдання ЗСУ - сповільнити наступ РФ

Просування російських військ у Донецькій області сповільнилося, а в районі Великої Новосілки окупанти опинилися у своєрідному "мішку". Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, інтенсивність бойових зіткнень знизилася, а загальна площа просування противника становить близько 200 кв. км, що вдвічі менше, ніж у грудні, і втричі менше, ніж у листопаді.

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Водночас він наголосив, що це свідчить про ефективну роботу українських сил із стримування ворога, хоча на окремих ділянках росіяни використовують чисельну перевагу у живій силі та техніці. Як приклад, Згурець навів ситуацію у Великій Новосілці, де окупанти впродовж трьох місяців вели активні бої, а українські війська фактично перебували в оперативному оточенні.

"Наші військові вийшли з Великої Новосілки за річку Мокрі Яли, яка була рубежем, котрий створював проблеми з логістикою для Сил оборони - були затиснуті з усіх боків, а із заходу були Мокрі Яли, всі мости через річку були зруйновані. А зараз наші військові вийшли за річку і вона стала рубежем для противника – він не може рухатися далі. Тепер російське угрупування перебуває в цьому мішку", - сказав Згурець.

Він зазначив, що тепер ситуація у Великій Новосілці залежатиме від того, хто матиме більше сил і тактичної переваги. На його думку, наразі там дислокується 8-ма армія противника, і якщо вона почне просування у бік Покровського напрямку, це згодом може призвести до ще більшої інтенсифікації бойових дій.

Згурець нагадав, що нещодавно президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця". Він відповідатиме за ділянку фронту від Куп’янська через Лиманський напрямок до Великої Новосілки, що наразі є одними з найбільш напружених зон бойових дій.

"Можливо побачимо якісь позитиви, але це не швидкі дії, які будуть вже завтра", - додав Згурець.

За його словами, головним завданням зараз є зупинити наступ ворога.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російським військам буде вкрай складно просуватися далі з Великої Новосілки, оскільки вони не мають там належного плацдарму. Таку думку висловив начальник служби зв’язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Секач.

Командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий очолив оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця", в зоні відповідальності якого противник зосередив найбільше сил. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, головним завданням українських військ залишається утримання оборонних позицій, нанесення максимальних втрат ворогу та забезпечення захисників.

На Покровському напрямку армія РФ не має успіху завдяки ефективним діям Сил оборони України. Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький зазначив, що попри чисельну перевагу та понад 70 атак щодня, російські війська не можуть досягти значних проривів.

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Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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