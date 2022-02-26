Захисники України зруйнували плани ворога, тепер він змінює тактику – Резніков

Російські військові не очікували такої відсічі - Резніков/ Міноборони України

Російські військові зараз намагаються змінити тактику, адже захисники України повністю зруйнували плани ворога на швидке захоплення.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що Україна вже понад 55 годин здійснює опір. За цей час загинули понад 3 тисячі окупантів, а ще понад 200 потрапили у полон.

"Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі. Знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема – понад 100 російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів. Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади", – зазначив міністр оборони.

Оскільки швидкий наступ великими колонами, на який розраховували росіяни, не вдався, то вони почали активніше застосовувати диверсійно-розвідувальні групи і десант. Українська армія їх активно знешкоджує, проте їй потрібна допомога, щоб мати змогу краще діяти на випередження, наголосив Резніков.

Міністр оборони закликав усіх громадян затримувати або повідомляти про усіх підозрілих осіб.

Реклама

"У Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації", – зазначив Резніков.

Він також звернувся до тих людей, які співпрацюють з окупантами або намагаються таким чином "підзаробити" і закликав їх відмовитися від своїх злочинних намірів.

"За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно", – наголосив він.

Також він наголосив, що мешканці маленьких містечок і сіл теж можуть допомогти армії. Якщо вони побачать, що повз проходить колона ворожої техніки, можна почекати, поки за ними буде йти колона з паливом. Її потрібно затримати або спалити.

"Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога", – додав міністр оборони.

Раніше Арестович повідомляв, що російське керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі, і в них більше немає резервів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці не покидати своїх домівок та укриттів і не виходити на вулицю. Зараз триває оборона міста. Також метро у столиці зупинило пасажирські перевезення і перейшло в режим роботи як укриття.

Читайте також: