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РФ не зможе атакувати, як раніше: авіаційний потенціал ворога ослаб - Романенко

Анна Косик
14 січня 2025, 13:12
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Успішні операції ЗСУ по ураженню об'єктів на території РФ знизили потенціал ворога із застосування авіаційних засобів.
Энгельс, пожар в России
Удари по НПЗ негативно відображаються на загальній ситуації для всієї армії РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, скрін з Maxar Technologies

Що сказав Романенко:

  • Удари по НПЗ послаблюють ворога
  • На аеродромі "Енгельс" росіяни досі не можуть загасити пожежу
  • Ворог змушений використовувати далеку, а не стратегічну авіацію

Українські сили активізували зусилля для нанесення ударів вглиб країни-агресора Росії, що відображається на спроможностях російських окупантів атакувати Україну.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, помітно ослаблюють ворога удари по нафтопереробних заводах та нафтобазах.

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"Знижується потенціал застосування відповідних авіаційних засобів. Зокрема, ми знаємо, ось в Енгельсі вони не можуть досі загасити нафтобазу, а там складувалося паливо, наприклад, для Ту-160, і, в принципі, паливо для стратегічної авіації. Для них це болюче питання, тому що вони не випускають більше, немає можливості", - пояснив він.

У такій ситуації окупанти намагаються використовувати бомбардувальники Ту-22М3, але проблема в тому, що це далека авіація, але аж ніяк не стратегічна. Таким чином наслідки від ударів ЗСУ по НПЗ і нафтобазах відчутні для усіх збройних сил РФ.

РФ не зможе атакувати, як раніше: авіаційний потенціал ворога ослаб - Романенко
Літаки Ту, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Удари України по нафтобазах і НПЗ Росії - що відомо

Главред писав, що декілька днів тому у Татарстані загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи. З'ясувалося, що дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.

Раніше також стало відомо, що удар по нафтопереробному заводу (НПЗ) в Новошахтинську Ростовської області, який нанесли Сили оборони України, спричинив серйозні труднощі для ворожої армії.

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Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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