РФ не зможе атакувати, як раніше: авіаційний потенціал ворога ослаб - Романенко

Що сказав Романенко:
- Удари по НПЗ послаблюють ворога
- На аеродромі "Енгельс" росіяни досі не можуть загасити пожежу
- Ворог змушений використовувати далеку, а не стратегічну авіацію
Українські сили активізували зусилля для нанесення ударів вглиб країни-агресора Росії, що відображається на спроможностях російських окупантів атакувати Україну.
Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, помітно ослаблюють ворога удари по нафтопереробних заводах та нафтобазах.
"Знижується потенціал застосування відповідних авіаційних засобів. Зокрема, ми знаємо, ось в Енгельсі вони не можуть досі загасити нафтобазу, а там складувалося паливо, наприклад, для Ту-160, і, в принципі, паливо для стратегічної авіації. Для них це болюче питання, тому що вони не випускають більше, немає можливості", - пояснив він.
У такій ситуації окупанти намагаються використовувати бомбардувальники Ту-22М3, але проблема в тому, що це далека авіація, але аж ніяк не стратегічна. Таким чином наслідки від ударів ЗСУ по НПЗ і нафтобазах відчутні для усіх збройних сил РФ.
Удари України по нафтобазах і НПЗ Росії - що відомо
Главред писав, що декілька днів тому у Татарстані загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи. З'ясувалося, що дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.
Раніше також стало відомо, що удар по нафтопереробному заводу (НПЗ) в Новошахтинську Ростовської області, який нанесли Сили оборони України, спричинив серйозні труднощі для ворожої армії.
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Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
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