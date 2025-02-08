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Захоплення Торецька сприятиме подальшому просуванню військ РФ - WP

Марія Николишин
8 лютого 2025, 16:10
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Офіційно Україна не коментувала ситуацію в Торецьку.
Захоплення Торецька сприятиме подальшому просуванню військ РФ - WP
Ситуація в Торецьку / колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Окупанти заявляють, що захопили місто Торецьк на Донеччині
  • Поки ця інформація не має жодного підтвердження
  • Захоплення міста може сприяти подальшому просуванню ворога

7 лютого в Міноборони РФ заявили, що російські війська захопили місто Торецьк на Донеччині. Якщо інформація підтвердиться, то це може призвести до подальшого просування ворога у Донецькій області, хоч і ціною їхніх великих втрат. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що офіційно Україна не коментувала ситуацію в Торецьку. Карта DeepState увечері в четвер показувала, що "українські війська були на північно-західній околиці Торецька і все ще мали деяких солдатів усередині самого міста".

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"Якщо ж захоплення Торецька, що вартувало Москві значних втрат, підтвердиться, то воно сприятиме подальшому просуванню російських військ по Донецькій області", - йдеться в повідомлені.

Крім того, видання описало тактику росіян.

"Під час наступу окупанти знищують населені пункти важкими авіабомбами вагою 1300 кг, артилерією, ракетами та дронами, а потім посилають піхотні підрозділи для атаки на незахищених захисників", - пише The Washington Post.

Також, наголошується, що іншими цілями Росії є ключовий логістичний вузол Покровськ і стратегічно важливе місто Часів Яр.

"Росія прискорила знищення прифронтових міст України у 2024 році до масштабу, якого раніше не бачили у війні, використовуючи плануючі бомби та розширюючу мережу злітно-посадкових смуг", - зазначається у публікації.

Захоплення Торецька сприятиме подальшому просуванню військ РФ - WP
Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація в Торецьку залишається напруженою, у місті тривають активні бої, незважаючи на заяви окупантів про захоплення міста.

Станіслав Бунятов "Осман", командир взводу 24-ї ОШБр "Айдар" повідомив, що зараз спостерігається складна ситуація в Тернах, ворог дуже сильно тисне з південного сходу, намагаючись замкнути кільце.

Крім того, російська армія активізувала бойові дії на Краматорському та Торецькому напрямках. Під вогнем опинилися Часів Яр і Торецьк, де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, застосовуючи артилерію, дрони та бронетехніку, однак безуспішно.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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