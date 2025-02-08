Захоплення Торецька сприятиме подальшому просуванню військ РФ - WP

Офіційно Україна не коментувала ситуацію в Торецьку.

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Ситуація в Торецьку / колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти заявляють, що захопили місто Торецьк на Донеччині

Поки ця інформація не має жодного підтвердження

Захоплення міста може сприяти подальшому просуванню ворога

7 лютого в Міноборони РФ заявили, що російські війська захопили місто Торецьк на Донеччині. Якщо інформація підтвердиться, то це може призвести до подальшого просування ворога у Донецькій області, хоч і ціною їхніх великих втрат. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що офіційно Україна не коментувала ситуацію в Торецьку. Карта DeepState увечері в четвер показувала, що "українські війська були на північно-західній околиці Торецька і все ще мали деяких солдатів усередині самого міста".

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"Якщо ж захоплення Торецька, що вартувало Москві значних втрат, підтвердиться, то воно сприятиме подальшому просуванню російських військ по Донецькій області", - йдеться в повідомлені.

Крім того, видання описало тактику росіян.

"Під час наступу окупанти знищують населені пункти важкими авіабомбами вагою 1300 кг, артилерією, ракетами та дронами, а потім посилають піхотні підрозділи для атаки на незахищених захисників", - пише The Washington Post.

Також, наголошується, що іншими цілями Росії є ключовий логістичний вузол Покровськ і стратегічно важливе місто Часів Яр.

"Росія прискорила знищення прифронтових міст України у 2024 році до масштабу, якого раніше не бачили у війні, використовуючи плануючі бомби та розширюючу мережу злітно-посадкових смуг", - зазначається у публікації.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація в Торецьку залишається напруженою, у місті тривають активні бої, незважаючи на заяви окупантів про захоплення міста.

Станіслав Бунятов "Осман", командир взводу 24-ї ОШБр "Айдар" повідомив, що зараз спостерігається складна ситуація в Тернах, ворог дуже сильно тисне з південного сходу, намагаючись замкнути кільце.

Крім того, російська армія активізувала бойові дії на Краматорському та Торецькому напрямках. Під вогнем опинилися Часів Яр і Торецьк, де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, застосовуючи артилерію, дрони та бронетехніку, однак безуспішно.

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