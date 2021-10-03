Затримання в Грузії: Зеленський пообіцяв допомогти повернути Саакашвілі в Україну

Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання затримання в Грузії екс-президента Михайла Саакашвілі.

Глава держави має намір домагатися повернення заарештованого в Грузії екс-президента цієї країни Михайла Саакашвілі в Україну, оскільки у того є українське громадянство, заявив Зеленський на прес-конференції в неділю в Трускавці Львівської області, трансляцію якої вів канал Дом.

"Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується, і всі інституції, включаючи Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими кабінетами міністрів, на рівні розмов прем'єрів - ми всі будемо цим займатися", - додав Зеленський.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

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"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

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Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомогу Саакашвілі.