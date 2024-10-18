Навіщо РФ щоночі атакує Київ дронами: названо підступний задум ворога

Росіяни майже щоночі масовано атакують Київ дронами. Військовий експерт Ігор Романенко припустив, чого добивається ворог, передає ТСН.ua.
За його словами, ворог використовує розвідувальні дрони фактично кожного разу, коли атакує столицю і розвідувальна функція тут не є основною.
"Все це застосовується та працює у комплексі під час ворожих атак. Зараз росіяни на дрони ставлять Starlink, тому російські "Шахеди" працюють, як FPV-дрони, якими можна керувати на великій відстані. Окрім того, росіяни використовують вдавані цілі, ними слугують БпЛА "Герань". Це для окупантів значно дешевше, бо зроблені вони буквально з фанери чи пінопласту. Все це запускається у повітря для того, щоб максимально перенапружувати нашу систему ППО", – пояснює Романенко.
Він також зауважив, що один з принципів організації бойових дій полягає у безперервному впливі на супротивника.
"Саме це росіяни і роблять атакуючи Київ. У них для цього є відповідний ресурс – ударні, розвідувальні, керовані та вдавані дрони. Таким чином вони намагаються виснажити нашу ППО і лише частина з того, що летить у повітрі є ударними боєприпасами", – наголошує експерт.
Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.
Відомо, що РФ запустила по Україні 135 безпілотників, 80 із них збили сили ППО. Зокрема, окупанти застосували БПЛА "Shahed" і дрони невстановленого типу.
Крім того, ввечері 17 жовтня, російські окупанти також атакували Україну ударними безпілотниками. Ворог атакував Шахедами і столицю.
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