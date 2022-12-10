"Забинтував і поїхав на завдання": захисник України лише через місяць дізнався, що у нозі – куля окупантів

Боєць не звернув увагу на поранення, а кулю виявив тільки після рентгену.

Поліцейський Віктор Левченко лише через місяць дізнався, що ходить з кулею окупантів в нозі/ Facebook Левченко, ТСН.ua

Український патрульний поліцейський, керівник патрульної поліції Луганської області Віктор Левченко місяць ходив з кулею російських окупантів у нозі, не підозрюючи про це. Кулю він "піймав" під час виконання завдання.

Незважаючи на поранення, боєць продовжував боронити Україну. Він не підозрював, що больові відчуття у нозі пов’язані з ворожою кулею. Про це розповідає ТСН.ua.

"Серед бойових завдань на звільненій частині Луганщині було таке, коли вийшов з автомобіля та отримав удар в ногу. Було чутно бій, вибухи. Пізніше побачив, що є ушкодження, був пробитий наколінник, нога набрякла, я її забинтував та поїхав все ж таки виконувати завдання", – розповів Левченко.

Ввечері нога бійця набрякла, але він не здогадувався про причину цього, тому просто прийняв знеболююче.

"Не знав, що це куля. Пізніше рана зажила. Не сказав би, що поранення турбувало. Трохи боліло. Коли з’явилась можливість зробити рентген – зробив його. Відчував, що щось там є. Захотів пересвідчитись, чи є щось в нозі, чи немає. Там, де знаходились з підрозділом – там не було можливості зробити рентген", – розповів патрульний поліцейський.

Він пригадує, що лікар, яка робила рентген, спочатку не зрозуміла, що саме боєць шукає. Проте потім зроблений знімок прояснив ситуацію.

ТСН.ua

Боєць поки що не лягатиме на лікарняний стіл, щоб дістати кулю – каже, що для цього потрібен лікарняний, а через активні бойові дії зараз у захисників України багато роботи.

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