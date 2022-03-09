"Я залишуся в місті до перемоги": у Харкові загарбники вбили 21-річну волонтерку і вчительку

Загинула волонтерка і вчителька математики з Харкова Юля Здановська/ Скрін з відео, ua.depositphotos.com

У Харкові від ворожого снаряда загинула 21-річна волонтерка і вчителька математики Юля Здановська.

Про втрату повідомила подруга дівчини та очільниця програми "Навчай для України" Оксана Матіяш у Facebook.

За словами Матіяш, команда "Навчай для України" втратила зв'язок з Юлією 3 березня. Вони намагалися вийти з нею на зв'язок і до останнього сподівалися, що вона жива. Проте потім дізналися, що дівчина загинула від російського снаряда, коли волонтерила у своєму рідному Харкові.

Подруга покійної розповіла, що Юлія у школі активно займала призові місця на олімпіадах з математики та інформатики. Після школи вона вчилася спочатку в українському фізико-математичному ліцеї, а потім – на комп’ютерній математиці в КНУ Шевченка.

"Юля здала ЗНО з математики на 200 і була у складі команди від України, яка у 2017 році отримала срібло на Європейській математичній олімпіаді серед дівчат з 44 країн. Увага, обійшовши росіянок! Але найважливіше, що минулого року вона стала частинкою "Навчай для України", бо завжди мріяла бути вчителькою, хоча могла працювати на будь-якого технічного гіганта", – написала Матіяш.

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Юлія хотіла, щоб діти кайфували від математики, а не боялися її, зазначає очільниця програми "Навчай для України".

Як розповіли знайомі загиблої, останнє повідомлення від Юлі у Telegram було:"Дякую, але я лишаюсь в Харкові до перемоги".

Раніше повідомлялося, що окупанти зібрали навколо Харкова майже третину військ, яка зайшла в Україну.

Нагадаємо, у вівторок, 8 березня у Вовчанському районі на Харківщині російські окупанти висадили десантно-штурмову групу з 3 вертольотів. 120 осіб планували рухатися до Харкова. Більшість групи ЗСУ знищили на місці, частина втекла до Росії.

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