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Висока смертність від COVID-19: у МОЗ пояснили, чому Україна опинилася в лідерах

6 листопада 2021, 15:05
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Підйом захворюваності коронавірусом відбуваються в різних країнах по-різному, пояснив Віктор Ляшко.

коронавірус маска covid-19
У МОЗ оцінили високу летальність від коронавірусу / Getty

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував ситуацію зі смертністю через коронавірус в Україні.

За його словами, висока кількість летальних випадків в Україні пов'язана з тим, що багато країн вже пройшли пік захворюваності, повідомляє РБК-Україна.

Глава МОЗ пояснив, що ситуація порівнюється з такими ж показниками по летальності в інших країнах.

Разом з тим він звернув увагу на те, що підйом захворюваності коронавірусом відбуваються в різних країнах по-різному.

Для прикладу він навів ситуацію з COVID-19 у Франції, де був помітний підйом інфікування два місяці тому.

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"Якщо ми хочемо порівнювати, то потрібно перераховувати на певну кількість населення, наприклад, на 10 тисяч або кількість інфікованих. І слід порівнювати з тими країнами, які в той момент також мають підйом захворюваності", - говорить міністр.

читайте такожУ МОЗ заявили про стабілізацію ситуації з коронавірусом в УкраїніВін також звернув увагу на те, що формування статистики померлих від коронавірусу в кожній країні може відрізнятися.

Глава МОЗ уточнив, що якщо помирає людина з COVID-19, це не означає, що причиною смерті був саме коронавірус.

"Він (COVID - ред.) міг бути як основним захворюванням, що спричинило смерть, так і при супутніх захворюваннях. Тому і ми говоримо, що ця кількість летальних випадків у людей з коронавірусом - не внаслідок, не через", - зазначив він.

Ляшко додав, що є ще інший показник - смертність, за якою Україна має середню динаміку.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 жителів країни. У тому числі захворіла 1 541 дитина і 398 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м.Київ (1426).

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МОЗ коронавірус в Україні Віктор Ляшко
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