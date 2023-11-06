'Виповзали звідти без очей і ніг': полонений окупант навідріз відмовився повертатися в РФ

Російське командування кинуло мобілізованих на мінні поля, що залишилися добивали мінометами, поділився взятий в полон окупант.

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Окупант поскаржився на своє командування / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ

Російський окупант відмовився від обміну, заявивши, що своє життя хоче пов'язати з Україною і допомогою українській армії. Крім того, він зізнався, що двічі намагався втекти, але його двічі ловили і погрожували розправами.

Відео допиту чергового мобілізованого з Росії опублікував у мережі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Як зазначив журналіст, полонений брав участь у так званому розмінуванні - і ледь врятувався.

Військовослужбовець ЗС РФ, зокрема, сказав на камеру, що відчуває себе в українському полоні, як "у Христа за пазухою".

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"Я просто знаю, що я туди прийду - і мене привалять, вб'ють. Це вони тут співають, що типу Україна - фашисти, а насправді зовсім навпаки. Це Росія. Просто я розумію прекрасно, що я тут зараз, як у Христа за пазухою. Я краще тут будуть відбудовуватися, допомагати, щось робити, копати... Я за фахом газоелектрозварник, електромонтер. Тобто, я можу камінь класти, плитку. Я на будівництвах працював. Краще я буду тут відбудовуватися, ніж я піду туди", - пояснив окупант.

Він зізнався, що боїться загинути від рук своїх же.

"Я туди прийду - вони почнуть мене катувати?! Що де, що сказав, що показав... Навіщо воно мені треба? Спочатку закатують, потім привалять", - додав полонений.

Російський окупант розповідає про втрати РФ - дивіться відео:

За його словами, він двічі намагався втекти.

"Намагався втекти, а коли мене спіймали, мені сказали: "Якби в той день попався, ми тебе роздягли б догола, посадили б в землю і закопали. Годував би ти черв'ячків. Ну тобі пощастило, що ти місяць просидів у Луганську". Я тоді машину викрав", - сказав він.

Окупант зауважив, що був готовий сісти у в'язницю, тільки б його не відправляли в Україну на війну. Окремо він розповів, як у російській армії проходить "розмінування".

"Я готовий був у в'язниці сидіти, але не йти на війну. Коли нас відправляли на забій, нам сказали типу: "Поле не заміновано, можете йти". І коли пішли.. я не пішов, бо чув, що поле заміновано. Хлопці мої пішли туди і лягли. Звідти хто міг виповзати - виповзав. Виповзали без очей, без ніг звідти, а тих, хто не встиг, просто мінометом розкидали по всьому полю. А потім наприкінці сказали: "Ой, вибачте, ми забули, поле і вправду заміновано", - поскаржився окупант.

Втрати Росії

Вже кілька тижнів російські окупанти розвивають новий масштабний наступ на сході України, засипаючи вогневі позиції ЗСУ своїм "тушкованим м'ясом".

Нещодавно активіст Сергій Стерненко показав, як ЗСУ розбили бронегрупу РФ під Вугледаром. Під удар українських сил 2 листопада потрапили одразу десятки одиниць техніки ворога.

Раніше Главред писав, як до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантам під час підготовки до передислокації полку.

У новому осінньому наступі ЗС РФ, констатують і аналітики, і військові, зазнають величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

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