УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Виповзали звідти без очей і ніг": полонений окупант навідріз відмовився повертатися в РФ

Яна Ставська
6 листопада 2023, 19:30
Російське командування кинуло мобілізованих на мінні поля, що залишилися добивали мінометами, поділився взятий в полон окупант.
'Виповзали звідти без очей і ніг': полонений окупант навідріз відмовився повертатися в РФ
Окупант поскаржився на своє командування / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ

Російський окупант відмовився від обміну, заявивши, що своє життя хоче пов'язати з Україною і допомогою українській армії. Крім того, він зізнався, що двічі намагався втекти, але його двічі ловили і погрожували розправами.

Відео допиту чергового мобілізованого з Росії опублікував у мережі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Як зазначив журналіст, полонений брав участь у так званому розмінуванні - і ледь врятувався.

Військовослужбовець ЗС РФ, зокрема, сказав на камеру, що відчуває себе в українському полоні, як "у Христа за пазухою".

відео дня

"Я просто знаю, що я туди прийду - і мене привалять, вб'ють. Це вони тут співають, що типу Україна - фашисти, а насправді зовсім навпаки. Це Росія. Просто я розумію прекрасно, що я тут зараз, як у Христа за пазухою. Я краще тут будуть відбудовуватися, допомагати, щось робити, копати... Я за фахом газоелектрозварник, електромонтер. Тобто, я можу камінь класти, плитку. Я на будівництвах працював. Краще я буду тут відбудовуватися, ніж я піду туди", - пояснив окупант.

Він зізнався, що боїться загинути від рук своїх же.

"Я туди прийду - вони почнуть мене катувати?! Що де, що сказав, що показав... Навіщо воно мені треба? Спочатку закатують, потім привалять", - додав полонений.

Російський окупант розповідає про втрати РФ - дивіться відео:

'Виповзали звідти без очей і ніг': полонений окупант навідріз відмовився повертатися в РФ

За його словами, він двічі намагався втекти.

"Намагався втекти, а коли мене спіймали, мені сказали: "Якби в той день попався, ми тебе роздягли б догола, посадили б в землю і закопали. Годував би ти черв'ячків. Ну тобі пощастило, що ти місяць просидів у Луганську". Я тоді машину викрав", - сказав він.

Окупант зауважив, що був готовий сісти у в'язницю, тільки б його не відправляли в Україну на війну. Окремо він розповів, як у російській армії проходить "розмінування".

"Я готовий був у в'язниці сидіти, але не йти на війну. Коли нас відправляли на забій, нам сказали типу: "Поле не заміновано, можете йти". І коли пішли.. я не пішов, бо чув, що поле заміновано. Хлопці мої пішли туди і лягли. Звідти хто міг виповзати - виповзав. Виповзали без очей, без ніг звідти, а тих, хто не встиг, просто мінометом розкидали по всьому полю. А потім наприкінці сказали: "Ой, вибачте, ми забули, поле і вправду заміновано", - поскаржився окупант.

Втрати Росії

Вже кілька тижнів російські окупанти розвивають новий масштабний наступ на сході України, засипаючи вогневі позиції ЗСУ своїм "тушкованим м'ясом".

Нещодавно активіст Сергій Стерненко показав, як ЗСУ розбили бронегрупу РФ під Вугледаром. Під удар українських сил 2 листопада потрапили одразу десятки одиниць техніки ворога.

Раніше Главред писав, як до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантам під час підготовки до передислокації полку.

У новому осінньому наступі ЗС РФ, констатують і аналітики, і військові, зазнають величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ війна на Донбасі обмін полоненими
Реклама

Головне за день

Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів: у ЗСУ приголомшили втратами РФ

Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів: у ЗСУ приголомшили втратами РФ

20:15 Україна
Мирні переговори із Росією: у Зеленського повідомили про головний намір Кремля

Мирні переговори із Росією: у Зеленського повідомили про головний намір Кремля

19:10 Україна
Вітер 20 м/с і злива: які регіони будуть "плавати" через негоду

Вітер 20 м/с і злива: які регіони будуть "плавати" через негоду

18:42 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

20:16

Чай в пакетиках може бути небезпечними: 4 причини, які впливають на якість чаю

20:15

Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів: у ЗСУ приголомшили втратами РФ

20:13

"Ви в своєму розумі": Федишин з чоловіком виїхала до Іспанії на концерти і посварилася з хейтерами

19:58

Закликав відмовитися від Криму і Донбасу: на Буковині засудили промосковського попа

19:45

Мінус совість: фіналістка Голосу країни обіймається з пропагандистами на росТБВідео

Ймовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - КошельЙмовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - Кошель
19:42

Експерти викрили брехню Путіна і Шойгу про знищену українську техніку

19:30

"Виповзали звідти без очей і ніг": полонений окупант навідріз відмовився повертатися в РФВідео

19:10

Мирні переговори із Росією: у Зеленського повідомили про головний намір Кремля

19:10

Пекельне "свято": що насправді трапилось зі 128 бригадою?Погляд

Реклама
18:48

Доплата до 3 тисяч грн: кому з людей з низькою пенсією покладені гроші від ООН

18:42

Вітер 20 м/с і злива: які регіони будуть "плавати" через негоду

18:33

Росіяни можуть втекти самі: експерт повідомив про слабке місце в обороні ворога

18:32

У росіян близько 900 ракет, але є нюанс - Коваленко

17:57

Пекарі попередили українців про можливий стрибок цін на хліб: що сталося

17:37

Що треба зробити 7 листопада, щоб почалася біла смуга: прикмети і заборони

17:27

Як підвищити швидкість Інтернету вдома: поради спеціалістів

17:11

Вже близько 300 БПЛА: "Українська команда" передала бійцям ДУК "Правий сектор" дрон з тепловізором та індивідуальні набори для обігріву

17:06

"Ще є ж Російська імперія": соліст "Пошлої Моллі" жорстко образив поляків

17:04

"Удар у спину України": польські перевізники заблокували кордон із Україною

17:02

Дістане навіть важкодоступні місця: майстер на всі руки показав, як за допомогою однієї речі швидко вимити батареї

Реклама
16:53

Росіянам влаштували "м'ясорубку": ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і взяли нові рубежі

16:52

Ви здивуєтеся, як це смачно: незабутній і дуже простий рецепт закускиВідео

16:35

Який найшвидший і потужний мотор в світі: автолюбителі дуже здивуються

16:33

Проросійська позиція Фіцо "захиталася": що сказав прем'єр Словаччини

16:28

Господиня оновила лінолеум на кухні за копійки: допомогли два бюджетні кошти

16:21

Lida Lee розповіла про романтику у відносинах з Даніелем СалемомВідео

16:16

Ракети Taurus не змінять ситуацію на фронті: у Німеччині видали дивну заяву

16:15

Неймовірний лайфхак для господинь: ось для чого потрібна 4-та сторона терки

15:56

"Щільної" ППО в Україні немає ніде: у Повітряних силах розкрили критичну ситуацію

15:55

РФ готує потужні удари: генерал ЗСУ назвав терміни та ймовірні цілі атак ворога

15:47

Аби звільнити голову Госпсуду Києва Босого з посади судді, ВККС може розглянути 8 декларацій доброчесності – ЗМІ

15:37

Росія змінила підхід до дронів-камікадзе на фронті і має успіх: OSINTери б'ють на сполох

15:32

Керівники ФГВФО Рудуха та Рекрут нанесли збитків державі у 2016-2019 р. на десятки млн грн – звіт Рахункової

15:31

"Корупція на всіх рівнях": у Зеленського відповіли на заяву ексглави Єврокомісії

15:10

Феєрверки та петарди від сьогодні під забороною: що чекає на порушників

15:08

Будуть соковиті, як ніколи: як посмажити ідеальні відбивні - лайфхак від професійного кухаря

15:07

Катерина Кухар прокоментувала чутки про розставання з Олександром СтояновимВідео

14:59

Удар по Одесі: художка, фейки і стадо неляканих баранівПогляд

14:55

Деякі українці можуть отримати гроші від Червоного Хреста: де і хто саме

14:46

Комбриг наказав шикуватись і не прийшов: спливли нові деталі трагедії на Запоріжжі

Реклама
14:26

Це загроза для всього фронту: в МВА пояснили цінність Авдіївського коксохіму

14:03

Місячний день 7 листопада 2023: Місяць обіцяє сприятливий період на роботі

13:51

Окупанти відбирають у Софії Ротару віллу в Криму -росЗМІ

13:44

"Вони очманілі": Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з АзоваВідео

13:34

Розтрата на майже мільярд: СБУ повідомило про підозру ексзаступнику Резнікова

13:10

Потрібно знайти привида за 15 секунд: весела оптична іллюзія для найуважніших

13:00

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Козі - покращення ситуації на роботі, Щуру - сильні емоції

12:46

Калібри, Іскандери, Кинджали: стало відомо, скільки ракет є в запасі у РФ

12:43

"Бої тривають 24 години на добу": військовий розповів про жорстку тактику окупантів під Бахмутом

12:42

Росіян "перемелюють" батальйонами разом з технікою: деталі гігантських втрат РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти