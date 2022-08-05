Випалили дві Акації: ЗСУ 'перемололи' позиції окупантів разом із самохідками

Удар по позиціях окупантів/Facebook / 43oabr

В Донецькій області українські артилеристи знищили дві самохідні артилерійські установки Акація російських окупаційних військ.

Про результативні дії українських захисників повідомили в Facebook 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила.

Вогневе ураження ворогу було завдано за допомогою бійців з 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

"Наша прекрасна українська земля в Донецькій області, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 Акація. Робота виконана 43 окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Тараса Трясила і нашими побратимами з 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича", – йдеться в повідомленні.

/ Facebook/43oabr

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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