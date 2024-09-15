"Вся армія РФ воює тут": Буданов висміяв російські міфи про "ескалацію"

Глава ГУР поставив під сумнів можливості РФ допомагати країнам і групам на Близькому Сході для ескалації.

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Кирило Буданов оцінив імовірність нової ескалації Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

У країни-агресора РФ відсутні можливості будь-якої ескалації в той час, поки вона веде загарбницьку війну проти України, заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Я всі ці міфи про ескалацію чую з 2014 року. Що таке ескалація, коли ми ведемо повністю конвенційну, загальновійськову війну? Абсолютно всі типи озброєння, які тільки існують у світі, вже використані", - сказав він на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві.

При цьому глава ГУР відкинув серйозність висловленого припущення, що Путін надасть набагато більше допомоги країнам і групам на Близькому Сході для ескалації.

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"Чим же він допоможе, коли він сам просить допомоги в інших? Чим він глобально допоможе? Так, можна відправити підрозділ спецпризначення, немає проблем. Можна передати, там, 50 ПЗРК, наприклад. Але що далі? Усе воює тут, уся російська армія, усе, що виробляється, прямо з конвеєра прямо йде на фронт. Усе, що вони закуповують - до речі, їм ніхто нічого безкоштовно не віддає - усе йде на фронт. Чим вони допоможуть?" - пояснив він.

Водночас Буданов додав, що росіяни "глобально вони не можуть нічого вдіяти, поки триває війна в Україні".

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше Буданов висловився про ймовірні терміни завершення війни. Серйозні економічні та соціально-політичні проблеми в Росії можуть загостритися з середини 2025 року, заявив керівник ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті. Російські окупанти дуже просунулися у виробництві ракет "Іскандер", яке стало "масованим". Але найбільша проблема полягає в іншому.

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов заявив про те, що РФ зупинила наступ майже на всіх ділянках фронту. Росіяни за всяку ціну намагаються показати, що вони досягають своєї мети, зазначив глава ГУР.

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