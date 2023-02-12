ЗСУ в пух і прах рознесли колону російських військ в Запорізькій області

Відмінно спрацювала артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника Лелека.

Знищена російська техніка / t.me/ivan_fedorov_melitopol

Українські артилеристи знищили колону російської техніки на Запорізькому напрямку.

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, відмінно спрацювала артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника Лелека.

"Хороші новини із Запорізького напрямку, де артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь - Василівка південніше Зеленого Гая", - йдеться в повідомленні.

Загроза наступу Росії

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше сказав, що агресор Росія в ході нового можливого наступу на Україну має намір застосувати вже іншу тактику.

Окупанти повзуче наступатимуть на двох напрямках – Східному та Південному. Саме там вони сконцентрували найбільше своїх військ. Як вважає Резніков, взяти всю Україну вони вже не будуть намагатися.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що російські окупаційні війська готують до 24 лютого атаки на будь-якому з напрямків.

Директор Кремля Путін поставив своїм силам завдання захопити всі райони Донбасу.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що Росія в ході свого нового наступу на Україну не доб'ється значних успіхів. На його думку, у росіян залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч військ вони навряд чи зможуть домогтися поставлених завдань.

Вам може бути цікаво: