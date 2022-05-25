ЗСУ "пошматували" ворожу броньовану техніку разом з екіпажем/ 79-та ОДШБ, Reuters

Українські військові знищили на Миколаївщині декілька броньованих машин російських окупантів.

Екіпаж згорів разом з ворожою технікою. Від машин лишилися лише згорані уламки. Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва у Facebook.

"Кожен окупант, який прийшов на нашу землю, отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт", – наголосив офіцер артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно штурмової бригади.

Як видно з фото, техніка була розкидана у різних місцях на території. Українські бійці філігранно знищили кожну одиницю точними ударами.

Від ворожої броньованої техніки лишилися тільки уламки, які не догоріли.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області підрозділ українських Десантно-штурмових військ спільно з нацгвардійцями вперше в історії знищив російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан". Техніка вибухнула разом з екіпажем.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму колона військової техніки російських окупантів потрапила в ДТП. В результаті аварії кілька загарбників отримали травми. Техніка перекинулася недалеко від села Ішунь у Красноперекопському районі.

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