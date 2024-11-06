Зеленський вперше з початку великої війни поїде до Угорщини: названа ціль візиту

Президент України прибуде до Будапешта на запрошення прем'єра Угорщини Віктора Орбана та глави Євроради Шарля Мішеля.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-vpervye-s-nachala-bolshoy-voyny-poedet-v-vengriyu-nazvana-cel-vizita-10611977.html Посилання скопійоване

Президент несподівано вирушить до Угорщини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

Володимир Зеленський прибуде 7 листопада до Будапешта

Там президент візьме участь у п'ятому саміті Європейської політичної спільноти

Запрошення Зеленський отримав від Віктора Орбана та Шарля Мішеля

У четвер, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський вирушить до Будапешта. В Угорщині він візьме участь в саміті Європейської політичної спільноти. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Завтра я буду в Будапешті - на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючої в Європейській раді Угорщини Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля", - розповів Зеленський. відео дня

Президент нагадав, що це вже п’ятий саміт, який проходить у цьому форматі. За його словами, попередні проходили в Чехії, Молдові, Іспанії та Великій Британії.

"Тепер - Угорщина. Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами", - наголосив Зеленський.

Що таке Європейська політична спільнота? Європейська політична спільнота об'єднує 27 членів ЄС та 20 партнерів, зокрема й Україну. Вона служить платформою для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - новини за темою

Зазначимо, що для Зеленського це буде перша поїздка в Угорщину після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Відносини між двома країнами були напруженими через блокування Угорщиною санкцій ЄС і обмеження військової допомоги Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент України повідомив, що між Україною та Угорщиною готується двосторонній документ, метою якого є вирішення питань і проблем, що виникають між двома країнами.

В Угорщині заявили, що не підтримують згадку про вступ України до НАТО у всеосяжній угоді про співпрацю з Києвом. Представник МЗС Угорщини Мате Пачолай вкотре сказав, що вступ України до Альянсу нібито може призвести до "третьої світової війни".

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США Європейському союзу слід розробити нову стратегію щодо України. Орбана також традиційно непокоїть доля 50-мільярдного кредиту для України, який схвалили раніше країни G-7.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред