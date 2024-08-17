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Війна в Україні закінчиться без переговорів з РФ: полковник ЗСУ назвав чіткі терміни

Юрій Берендій
17 серпня 2024, 15:25
229
Гаряча фаза російсько-української війни закінчиться не раніше 2026 року за умови належного рівня допомоги від союзників, вважає військовий експерт.
Війна в Україні закінчиться без переговорів з РФ: полковник ЗСУ назвав чіткі терміни
Полковник ЗСУ описав сценарій закінчення війни в Україні і назвав терміни / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Україні не потрібно починати мирні переговори із Росією, поки вона не розпадеться на десятки незалежних держав аналогічно з СРСР. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан.

За словами Світана, переговори з Росією не мають сенсу, так само, як їх не було з Радянським Союзом, який просто розпався після війни в Афганістані.. Афганістан укладав угоди з новоутвореними країнами після розпаду СРСР.

Експерт робить висновок, що така ж ситуація буде й в України, адже поки Російська Федерація не розпадеться на окремі держави, яких є 21 республіка та до 80 державних кластерів, вести переговори не має сенсу.

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"Після розвалу РФ ми будемо укладати політичні та економічні договори з кожним із тих утворень, що будуть після розпаду Росії.Тому немає жодного сенсу навіть говорити про мирні переговори, їх просто не буде", - вказує він.

Він підкреслює, що розпад Російської Федерації буде залежати насамперед від економічного тиску, а не від військових чи політичних факторів.

"Це станеться років за 7-8, до 10 років. Приблизно той самий термін, що й пережив Радянський Союз: 1979 року почалися бойові дії в Афганістані, а 1991 року Союз розвалився. Тож десь до 2030 року Російська Федерація розвалиться, причому повністю. Хоча передумови до виходу з РФ деяких республік уже видно на Північному Кавказі: Ічкерія, Інгушетія, Дагестан. Там уже всі ці рухи починаються", - сказав військовий експерт.

Світан прогнозує, що гаряча фаза війни завершиться лише після виходу українських військ на державні кордони та звільнення всіх окупованих територій. Жодні інші механізми не зупинять активні бойові дії, адже навіть після угод Мінська-1 і Мінська-2 бойові дії тривали. Поки російські окупаційні війська залишаються на українській території, українці будуть продовжувати боротися з ними, і зупинити це прагнення неможливо.

"Це прообраз того кордону, який у нас буде між Україною і Росією.Вихід на держкордон можливий десь у 2026 році. Знову-таки якщо нам даватимуть достатню кількість сил і засобів. Не раніше. Спочатку нам потрібно буде звільнити Крим, повністю очистивши його від росіян, щоб вони не вдарили нам у спину, а вже потім звільняти Донбас. Звільнення Криму можливе вже у 2025 році, звільнення Донбасу - у 2026-му. Тому раніше кінця 2026 року гаряча фаза війни не закінчиться", - наголошує він.

Експерт зазначає, що процеси розпаду Російської імперії можуть початися після звільнення Криму. Після цього Кавказ негайно активізується, усвідомивши, що необхідно робити для того, щоб витіснити росіян з Північного Кавказу.

"Далі почнеться процес звільнення Донбасу, і він піде паралельно з розвалом Росії. Розвал РФ прискорить і полегшить нам виконання цього завдання, але це ближче до кінця 2026-початку 2027 року", - сказав Світан.

Він також додав, що протягом кількох років після початку розпаду Росії на наш кордон можуть накочуватися деякі хвилі конфліктів. Проте це вже будуть локальні бойові дії та зіткнення з різними бандитськими формуваннями з російського боку, а не з регулярною армією.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для держави, про що повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував можливість подібних подій у інших регіонах РФ, зазначивши, що Україна межує з п'ятьма російськими областями, де такі події не виключені.

Ситуація в Мирнограді Донецької області залишається напруженою, але контрольованою, повідомив виконувач обов’язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк. У місті досі перебувають близько 20 тисяч мешканців, хоча російські окупанти знаходяться всього за шість кілометрів від населеного пункту.

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