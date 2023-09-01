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У окупантів нема шансів: РФ не переможе Україну військовим шляхом - Данілов

Ангеліна Підвисоцька
1 вересня 2023, 22:09 оновлено 1 вересня, 22:18
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На те, як швидко Україна переможе у війні, впливають і поставки зброї від Заходу.
Алексей Данилов, ВСУ
РФ не переможе Україну військовим шляхом / Колаж: Главред, фото: Апарат РНБО України, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

У Росії немає шансів перемогти Україну у війні військовим шляхом. Окупанти не зможуть втримати незаконно захоплені території. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю NV.

"Перше - шансів у Росії перемогти нас військовим шляхом немає. Друге - перемога буде за нами. І третє - ми звільнимо усі наші території. Питання тільки часу", - сказав Данілов.

Він додав, що момент, коли настане перемога України, залежить від постачання зброї від західних партнерів. Резніков заявив, що РФ зараз "знаходиться у складному стані" і в неї є лише одна мета - дестабілізувати ситуацію всередині України.

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"Щодо того, щоб вони могли досягнути своїх завдань, які вони ставили до 24 лютого, військовим шляхом, ще раз наголошую, не зможуть. І тому через внутрішню дестабілізацію вони намагаються вирішувати ці питання. Для цього треба, щоби нам не постачали зброю. Треба впливати на ті країни, на які вони можуть впливати. Для цього треба розповідати, що ми "фашисти" і багато інших нісенітниць...", - сказав Данілов.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України звільнили Роботине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі на південний схід від цього населеного пункту. Про це 28 серпня повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.

Підрозділи Збройних сил України проводять наступальні дії на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському, розповів 30 серпня представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

30 серпня начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до міста.

Оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначає, що українська армія прорвала головну російську оборону "лінію Суровікіна" та наближається до села Вербове Запорізької області.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Олексій Данілов
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