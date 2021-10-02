Киянам не вдасться уникнути вакцинації від коронавірусу - Кличко

Киянам не вдасться уникнути вакцинації від коронавірусу / УНІАН

Жителям Києва не вдасться уникнути вакцинації від коронавірусу, ба більше, вона може стати примусовою, заявив мер столиці України Віталій Кличко.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" градоначальник підкреслив, що вакциновані містяни зможуть вільно відвідувати громадські заклади або користуватися міським транспортом.

"Ми не хочемо доводити до примусової вакцинації, але дійдемо до того, що якщо ви хочете їздити в громадському транспорті, то без вакцинації ви цього не зможете зробити. Якщо ви хочете піти до громадських закладів, то також без вакцинації ви цього не зможете зробити", - підкреслив Кличко.

За даними мера, в столичних лікарнях на сьогодні 1200 коронавірусних хворих у важкому стані під киснем.

Водночас у столиці вакцинувалися 1 млн 800 тисяч осіб.

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Зазначимо, коронавірус у Києві за добу 1 жовтня виявили у 534 осіб. За останні 24 години в Києві померли 22 людини з діагнозом COVID-19. Усього за час пандемії жертвами хвороби стали 5428 жителів столиці.

Читайте такжеВакцинація в Україні: Зеленський доручив прищепити 70% держслужбовців за 2 тижніНагадаємо, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла до "жовтої" зони адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якщо більшість українців вакцинується від коронавірусу до наступного року, то вже навесні 2022 року карантин в Україні можуть повністю скасувати.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.