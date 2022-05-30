Раптова атака і ближній бій: Сили оборони показали зачистку Харківщини від рашистів

Харківщину звільняють від рашистів / скріншот

Зведений прикордонний загін у складі Сил оборони звільняє населені пункти від російських окупантів у Харківській області.

Відеозапис фрагментів бою з окупантами прикордонники опублікували на своїй сторінці на порталі YouTube.

Відзначимо, що на відео відображено, як бійці Сил оборони виходять на позиції для атаки за межами населеного пункту.

На наступних кадрах зафіксовано бій серед житлових споруд. При цьому результатом бою стали знищені окупанти РФ.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону, про успішні дії захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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