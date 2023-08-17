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Замість по батькові тепер по матері: 16-річна киянка офіційно стала Лесіївною

Аліна Дембіцька
17 серпня 2023, 21:43 оновлено 17 серпня, 22:36
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Серед причин такого рішення мати дівчини називає виховання та глибоку повагу до матері.
Станіслава Лесіївна
16-річна киянка офіційно стала Лесіївною / Колаж: Главред, фото: Facebook Лесі Литвиненко, ua.depositphotos.com

У Київській області 16-річна Станіслава при отриманні паспорта змінила своє ім'я по батькові на ім'я по матері. Вчинок дівчини був виявом вдячності та відданості її матері, тому тепер вона Лесіївна. Про це повідомила мама підлітка, засновниця проєкту "Всеосвіта" Леся Литвиненко у Facebook.

"Як виповнилося цій дитині 16, змінила собі ПІБ – Литвиненко Станіслава Лесіївна. Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим "по батькові". Прізвище взяла свого справжнього батька, який її виховав. Ім‘я обрала те, яким я її хотіла назвати при народжені. Тільки по батькові викликає непорозуміння — "по батькові" має бути, а не "по мамкові", - написала жінка.

Серед причин такого рішення Леся Литвиненко називає виховання та глибоку повагу Станіслави до матері. Мати дівчини вірить, що є прикладом щасливої та сильної жінки для своєї дочки.

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"Моя Стася феміністка. Я послужила для своєї дитини прикладом щасливої та сильної жінки. Я ніби незалежна, але я хочу залежати від свого чоловіка, я хочу, щоб він головував у нашій родині. Мені безмежно пощастило коли я робила свій вибір вдруге і обрала такого інтелектуально сильного партнера. Для моєї доньки це взірець справжньої родини, коли стосунки щирі і чоловік поважає та підтримує дружину на найвищому рівні. Саме тому мій чоловік підтримав бажання Стасі обрати нові ПІБ. Я була проти, а він підтримав її", - додала мати дівчини.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали "ізраїльський паспорт" Олени Зеленської. Насправді цей "паспорт" не має нічого спільного з реальністю і є всього лише "вкидом" пропагандистів країни-агресорки. Цікаво те, що на фото, поширеного в Мережі, термін дії "паспорта" (18.06.2023) закінчується раніше, ніж дата його "видачі" (19.06.2023). До того ж, на ньому зображені написи різних шрифтів.

Також раніше Главред розповідав, що в Україні можуть зникнути паспорти-книжечки. Так, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до депутатів Верховної Ради України, щоб відмовитися від паспортів старого зразка, де інформація про громадянина подається російською мовою.

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