Смачна їжа і м'яке ліжко: під Львовом бездомний чоловік проникав у будинки

Чоловік хотів виспатися з комфортом / КП

У Дрогобицькому районі Львівської області розкрився курйоз. Там бездомний чоловік проникав у будинки. Причому, за чотири дні він зумів пробратися в три будинки. До такого злочину він вдався, щоб поїсти і поспати.

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє місцеве видання Zaxid.net.

Бездомний проникав у будинки, розбиваючи вікна. Він їв залишену їжу, ночував на ліжках господарів, а потім залишав приміщення. Причому, до повернення господарів.

Однак востаннє йому це не вдалося. Коли він проник у третій будинок, раптово повернулася господиня, і, побачивши незнайомця, викликала поліцію.

Виявилося, що вперше чоловік розбив вікно і заліз у будинок ще 15 липня, а вже 17 липня він проник у друге приміщення. І наступного дня повечеряв у третьому будинку, де його і виявила власниця помешкання.

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Обвинувачений визнав свою провину і щиро розкаявся. З'ясувалося, що раніше він вже був судимий. За цей злочин чоловікові призначили покарання у вигляді позбавлення волі на один рік - його відправлять на виправні роботи в один зі спеціальних центрів для злочинців.

Нагадаэмо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше в Києві чоловік вбив бездомного на кладовищі. Зловмисник вдарив людину тим, що було під руками - хрестом. Внаслідок той помер.