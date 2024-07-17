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Включають нерозуміння - реакція РФ на пропозицію Зеленського про участь у саміті

Степан Гафтко
17 липня 2024, 01:44
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Офіційно російські дипломати не розуміють, для чого їм потрібно брати участь у наступному Саміті миру, як запропонував президент України Володимир Зеленський.
Включають нерозуміння - реакція РФ на пропозицію Зеленського про участь у саміті
нуВ РФ відповіли на пропозицію Зеленського про участь у Саміті миру / колаж: Глафред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у РФ не розуміють, що мається на увазі під цією зустріччю. "Кремль поки не розуміє, що Зеленський має на увазі під другим самітом миру, з огляду на те, що перший за фактом не був самітом миру", - цитує його ТАСС.

Крім того, варто зауважити, що заступник глави міністерства закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що вони не збираються брати участь у саміті. Він назвав українську формулу миру "абсолютно тупиковою та ультимативною".

Заступник глави міністерства закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що вони не збираються брати участь у саміті. Він назвав українську формулу миру "абсолютно тупиковою та ультимативною".

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"Конкретне місце не визначено. Утім, географія не має принципового значення. Важливіший зміст, з яким все гранично ясно.... Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних "самітах" брати участь не збираємося", - заявив Галузін.

Як повідомляють ЗМІ про війну

У червні зʼявилась інформація, що ЗСУ не вистачає снарядів. Це дозволило окупантам, зокрема, просунутися в районі Авдіївки. Стверджувалося, що з квітня в Україну прибуло близько 10 000 снарядів калібру 155-мм зі США, а також 12 000 з Німеччини.

Водночас в Україну вже прибула перша партія боєприпасів, закупівлю яких свого часу ініціювала Чехія. У липні-серпні має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч на місяць.

Тим часом до РФ вирушило 10 тисяч контейнерів зі снарядами КНДР. Агресор Росія в обмін на "допомогу" поставила до КНДР технології для розгортання шпигунських супутників, а також танків і літаків.

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