Включають нерозуміння - реакція РФ на пропозицію Зеленського про участь у саміті

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у РФ не розуміють, що мається на увазі під цією зустріччю. "Кремль поки не розуміє, що Зеленський має на увазі під другим самітом миру, з огляду на те, що перший за фактом не був самітом миру", - цитує його ТАСС.
Крім того, варто зауважити, що заступник глави міністерства закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що вони не збираються брати участь у саміті. Він назвав українську формулу миру "абсолютно тупиковою та ультимативною".
Заступник глави міністерства закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що вони не збираються брати участь у саміті. Він назвав українську формулу миру "абсолютно тупиковою та ультимативною".
"Конкретне місце не визначено. Утім, географія не має принципового значення. Важливіший зміст, з яким все гранично ясно.... Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних "самітах" брати участь не збираємося", - заявив Галузін.
Як повідомляють ЗМІ про війну
У червні зʼявилась інформація, що ЗСУ не вистачає снарядів. Це дозволило окупантам, зокрема, просунутися в районі Авдіївки. Стверджувалося, що з квітня в Україну прибуло близько 10 000 снарядів калібру 155-мм зі США, а також 12 000 з Німеччини.
Водночас в Україну вже прибула перша партія боєприпасів, закупівлю яких свого часу ініціювала Чехія. У липні-серпні має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч на місяць.
Тим часом до РФ вирушило 10 тисяч контейнерів зі снарядами КНДР. Агресор Росія в обмін на "допомогу" поставила до КНДР технології для розгортання шпигунських супутників, а також танків і літаків.
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