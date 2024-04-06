'Відновлення енергосистеми': експерт розкрив, чи отримає Україна допомогу від Заходу

"Укренерго", який опікується цими мережами, має і підтримку, і резерв обладнання, і великий потік обладнання, яке замовлено та їде, повідомив Харченко.

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Росія б'є по критичній інфраструктурі України / колаж: Главред, фото: ДТЕК, pexels

В інтервʼю Главреду директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що чи отримає Україна цього року допомогу від країн Заходу на відновлення енергосистеми країни.

"Дійсно, нам багато допомагали і допомагають, і це продовжує відбуватися. Саме тому, наприклад, я впевнено кажу, що все, що стосується високовольтних мереж, точно буде відновлено. "Укренерго", який опікується цими мережами, має і підтримку донорів, і резерв обладнання, і великий потік обладнання, яке замовлено та їде. Тому тут ситуація краща, бо вона контрольована, і є більше фізичного захисту об'єктів. З генерацією, на жаль, все складніше. Тому що, з одного боку, навіть за наявності коштів неможливо це обладнання дістати з повітря, бо окремі агрегати треба тільки виробляти півтора роки, а після цього їх треба ще доставити та встановити. Відтак, тут часу буде йти більше", - пояснив Харченко.

Експерт також зауважив, що уряд, на жаль, завчасно і належним чином не побудував комунікації щодо необхідності підтримки саме в частині генерації.

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"Відповідно, системних рішень теж не було завчасно спродуковано, і тепер швидко розвертаємо донорів, мовляв, допоможіть тепер з генерацією якомога швидше і більше. Але в них є своя інерція, своя бюрократія, і це теж вимагає часу і певних рішень. Тому це непросто, і ні в кого немає чарівної палички, яка для нас ці проблеми вирішить. Однак робота над відновленням нашої спроможності генерувати необхідну електроенергію триватиме крок за кроком", - додав Харченко.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Атака РФ по енергетичній інфраструктурі України

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Росіяни під час масованої комбінованої атаки вдарили ще раз по енергетичних об'єктах. Було пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральному й західному регіонах. Застосовано аварійні відключення.

Президент України Володимир Зеленський розкрив масштаби удару РФ по енергетиці. Комунальні служби, енергетики та ремонтні бригади безперервно працють, намагаючись ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ. Майже усюди вдалось відновити стабільне енергопостачання.

Експерт розкрив критичну ситуацію із енергетикою України та розповів про обмеження. Влітку ситуація з електроенергією може бути ще гіршою, бо інфраструктура у цей період так само перевантажується. Проблеми із енергопостачанням Україна буде мати вже в липні-серпні.

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