Всюди повилітали вікна: на Рівненщині внаслідок вибуху в будинку загинули двоє людей – відео

На Рівненщині в приватному будинку загинули від вибуху двоє людей/ Ольга Ферар "Рівне вечірнє"

У Рівненській області в місті Здолбунів стався вибух в приватному будинку. Двоє чоловіків загинули на місці.

У поліції Рівненщини розповідають, що отримали виклик про подію близько 21:00 у четвер, 10 лютого.

Зазначається, що загиблим було 39 і 46 років. Один із них був власником житла, де сталася трагедія, другий – його знайомий.

При цьому в поліції поки не розголошують, що саме могло вибухнути. Вони встановлюють усі обставини події.

"На місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП. Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув", – йдеться у повідомленні.

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У місцевих ЗМІ з’явилася інформація, нібито в будинку вибухнула граната. Про це повідомили на сторінці "Радіо трек" у Facebook. Проте інформацію про вибух гранати у поліції поки що не підтвердили.

Загинули двоє чоловіків/ Ольга Ферар "Рівне вечірнє"

Раніше повідомлялося, що у житловому будинку в Чернівцях прогримів потужний вибух газу. На місце одразу виїхали швидка та пожежна служба. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб, мешканців всього будинку евакуювали.

Також раніше на Одещині стався вибух у приватному будинку. Внаслідок цього загинула людина. Будівля, у якій це сталося, була прибудована до двоповерхового житлового будинку. Через вибух там розбилися вікна та двері, і навіть частково пошкодилася капітальна стіна.

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