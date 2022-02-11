Всюди повилітали вікна: на Рівненщині внаслідок вибуху в будинку загинули двоє людей – відео

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухнула граната.
У Рівненській області в місті Здолбунів стався вибух в приватному будинку. Двоє чоловіків загинули на місці.
У поліції Рівненщини розповідають, що отримали виклик про подію близько 21:00 у четвер, 10 лютого.
Зазначається, що загиблим було 39 і 46 років. Один із них був власником житла, де сталася трагедія, другий – його знайомий.
При цьому в поліції поки не розголошують, що саме могло вибухнути. Вони встановлюють усі обставини події.
"На місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП. Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув", – йдеться у повідомленні.
У місцевих ЗМІ з’явилася інформація, нібито в будинку вибухнула граната. Про це повідомили на сторінці "Радіо трек" у Facebook. Проте інформацію про вибух гранати у поліції поки що не підтвердили.
Раніше повідомлялося, що у житловому будинку в Чернівцях прогримів потужний вибух газу. На місце одразу виїхали швидка та пожежна служба. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб, мешканців всього будинку евакуювали.
Також раніше на Одещині стався вибух у приватному будинку. Внаслідок цього загинула людина. Будівля, у якій це сталося, була прибудована до двоповерхового житлового будинку. Через вибух там розбилися вікна та двері, і навіть частково пошкодилася капітальна стіна.
Читайте також:
- У лікарні на Прикарпатті прооунав вибух: кількість жертв зросла до чотирьох
- У житловому будинку на Прикарпатті пролунав потужний вибух, є потерпілий
- Вибухи на військових складах: у Чехії помилково знищили секретний документ
- Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни, - Тимошенко
- Біля міськради Кривого Рогу прогримів вибух: стала відома причина гучної НП