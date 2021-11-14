Вдова мера Кривого Рогу записала емоційне звернення після серії смертей у родині

Вдова мера Кривого Рогу раптово записала відео про самогубство / скріншот

Дружина померлого за дивних обставин мера Кривого Рогу Костянтина Павлова на тлі недавніх смертей у їхній родині записала емоційне відео, заявивши, що ні вона, ні її син не мають наміру здійснювати самогубство.

"У нашій родині за останні три місяці-три смерті. Всі - молоді чоловіки від 44 до 50 років. Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь і не збираємося закінчувати життя самогубством. У нас новий газовий котел, нова електрична проводка вдома, в хорошому стані в машині справні гальма, їздимо ми теж дуже акуратно", – запевнила Павлова.

При цьому вона наголосила що Юрій Павлов жодного разу в житті не вживав наркотики та не перебував на обліках в диспансері.

"Я ще раз повторюю: життя самогубством Ні я, ні мій син Юрій, ні наші друзі, родичі закінчувати не збираємося", – сказала вбита горем вдова.

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Смерті Павлових

Колишній мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений 15 серпня застреленим у власному будинку в селищі вільне Дніпропетровської області. Поруч з його тілом була рушниця.

Слідство у справі загибелі Павлова розглядає дві основні версії смерті чоловіка-самогубство або доведення до самогубства. Тим часом глава партії ОПЗЖ Вадим Рабінович стверджує, що про самогубство мови не може бути.

18 жовтня помер молодший брат загиблого мера – Андрій Павлов. Відповідно до офіційних висновків судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала в результаті токсичної дії спиртів. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Раніше цього тижня у власному будинку виявили повішеним Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблих колишнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова та його брата Андрія. За даними слідчих, передсмертну записку чоловік не залишив. Правоохоронці повідомили про те, що у загиблого був рак стравоходу, а також туберкульоз.