'Вчора мав бути похорон': росіяни відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків 'на експертизу'

Стало відомо, що тіла загиблих дітей нібито повезли на невідому "експертизу" в Мелітополь.

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Тіла вбитих підлітків у Бердянську не віддають рідним / фото: t.me/brdVP

Російські окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова в Мелітополь "на експертизу".

"Не зважаючи на те, що прощання з Тіграном і Микитою було заплановане у Бердянську на вчора, їх досі не поховали. Протягом усього вчорашнього дня сім'ї чекали на дозвіл слідчих забрати тіла з моргу, проте так його і не отримали. Натомість увесь день морг був оточений військовими. Сьогодні стало відомо, що тіла нібито повезли на експертизу в Мелітополь", - про це повідомила координаторка організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова на сторінці у Facebook.

У "Медійній ініціативі за права людини" вважають, що росіяни це роблять, аби приховати сліди своїх злочинів.

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"По характеру уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно і на ураження", - наголосила Решетилова.

Вона додала, що російським загарбникам нічого приховати уже не вдасться, бо "все відомо і все зафіксовано".

"Просто дайте рідним попрощатися з дітьми", - закликала вона.

Бабусю Тіграна окупанти не пропустили навіть на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні Микити, які впізнали обох друзів.

Вбивство підлітків у Бердянську: що відомо

Нагадаємо, що окупанти вбили в Бердянську 16-річного підлітка. Росіяни вбили двох проукраїнських підлітків, їх звинувачували в тому, що вони є "терористами". Один із загиблих - 16-річний Тигран Оганесян. Останніми словами молодого Героя були "Слава Україні".

Страта підлітків-патріотів у Бердянську - окупанти не видають їх тіла рідним. Деталі загибелі Тиграна Оганесяна і Микити Ханганова від рук окупантів залишаються невідомими. Незважаючи на звернення до російської сторони, окупанти досі не передали родичам тіла страчених.

Матір вбитого 16-річного Тиграна розповіла про сина. Після початку повномасштабного вторгнення РФ 16-річний Тигран пішов у військкомат. Хлопець дуже хотів служити, проте його не взяли. Тому він почав партизанити.

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