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"Вакцинація - це для бідних": інфекціоніст пояснив, у чому вигода щеплень від COVID-19

7 октября 2021, 05:31

Очікування від вакцинації дуже завищили. Насправді вона не зупинить пандемію, а лише дозволить "купити" певний період нормального життя.

Вадим Арістов
Вадим Арістов / Фото УНІАН

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов пояснив, в чому сенс вакцинації від коронавірусу, якщо все одно залишається можливість підхопити COVID-19 і заражати інших.

За його словами, непрофесійні комунікатори, так звані свідки вакцинації, дуже завищили очікування.

"Вони пропагували, що вакцинація - це панацея, це як релігійний символ, це те, що розв'яже проблему і зупинить пандемію. А зараз ми спостерігаємо наслідки цих завищених очікувань", - сказав експерт під час чату на Главреді.

За його словами, насправді фахівці ніколи не вірили та не переконували нікого в тому, що вакцинація повністю зупинить поширення коронавірусу. Минулорічні дослідження демонстрували, що вакцинація полегшує перебіг хвороби, але не зупиняє захворюваність. Але завдяки вакцинації важкі випадки перетворюються на симптоматичні форми хвороби, симптоматичні - на безсимптомні, але інфекція передається і далі.

"Тому сенс вакцинації полягає в тому, що вона дозволяє прожити певний період без ризику померти від коронавірусу і не мати істотних ускладнень. Наприклад, ми купуємо парасольку для того, щоби не промокнути під дощем, але рано чи пізно вона або загубиться, або зноситься, тому доведеться купувати нову, але це не означає, що ми припиняємо вірити в ефективність парасольок. Те саме і з вакцинацією", - пояснив Арістов.

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Вакцинація від коронавірусу дозволить "купити" певний період нормального життя, заявив інфекціоніст і як приклад навів Ізраїль. Там вакцинували значну частину населення в січні-лютому 2021, відповідно, до червня вони прожили нормально і спокійно - з мізерною кількістю смертей та інфікувань.

"Вигода від вакцинації полягає не в тому, що ти не будеш поширювати вірус (поширювати ти все одно будеш), не в тому, що ти сам не інфікуєшся (заразитися можна, якщо не приймати протиепідемічних заходів), а в тому, що для літніх людей 60+ в 9 разів зменшується ймовірність госпіталізації, а для людей до 60 років - в 2 рази. При цьому ймовірність госпіталізації теж зменшується не на все життя, а на певний проміжок часу", - додав експерт.

Він зазначив, що вакцинація не виключає необхідність проводити протиепідемічні заходи.

"Вакцинація - це для бідних, щоб уряд не платив за тебе гроші на твою реанімацію. Однак чи матимеш постковідний синдром, чи не матимеш - це твої особисті проблеми", - резюмував Вадим Арістов.

Вакцинація від коронавірусу

Раніше інфекціоніст Вадим Арістов заявляв, що найімовірніше з'являться нові версії вакцин. Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Можливо, саме вони зупинять цю епідемію, вважає експерт.

Також Арістов розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих. За його словами, хворі з онкологією більше ризикують опинитися на лікарняному ліжку (з ймовірністю летального результату), у разі відмови від вакцинації. Тому їм потрібно бігти щепитися якомога швидше.

Український вчений-біохімік, професор і доктор біологічних наук Сергій Комісаренко вважає, що третя доза вакцини від коронавірусу може знадобитися в тому випадку, якщо в світі з'являться нові мутовані варіанти COVID-19.

За його словами, для ефективної боротьби з коронавірусом хоча б 80% населення планети має бути імунізовано двома дозами вакцини. Бустерна доза виглядає нераціонально на тлі того, що багато людей не отримали навіть по одному щепленню.

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