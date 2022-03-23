"У заручниках у Путіна 600 тисяч громадян РФ": у ГУР дізналися про плани щодо заборони на виїзд з Криму

Громадяни Росії, які приїхали до Криму після окупації, залишають півострів - ГУР / УНІАН

Москва планує встановити блокаду на виїзд російських громадян з окупованого Криму. В якості причини назвуть нібито боротьбу з "українськими диверсантами" і протидію "терористичним атакам". Рух буде обмежено в бік Росії Кримським мостом і поромною переправою. Вилетіти з півострова також буде не можна. Причина такого рішення - паніка серед росіян, які переселилися до АР після її окупації у 2014 році, а зараз звідти біжать. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє ГУР в Facebook, отримано підтвердження інформації, згідно з якою Росія збирається закрити виїзд з окупованого Криму для російських громадян під приводом боротьби з "українськими диверсантами" і протидії "терористичним атакам".

Вказується, що проїзд закриють на територію Росії Кримським мостом і поромною переправою. Також повинні заблокувати і повітряні пасажирські перевезення.

Згідно з відомостями розвідки, Москва намагається продемонструвати реакцію на паніку громадян РФ в окупованому Криму, які приїхали на півострів після його захоплення.

"Таким чином, путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселилися в український Крим після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова", - наголошується в повідомленні.

У ГУР уточнили, що в першу чергу Крим залишили російські військові, їхні сім'ї та представники окупаційних адміністрацій міста Севастополя. Вони продають свої активи та нерухомість.

Як сказано в звіті розвідки, у Путіна в заручниках фактично 600 тисяч громадян РФ, які незаконно перебувають у Криму.

"Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які зараз незаконно перебувають на півострові і починають розуміти хиткість свого правового статусу", - підкреслили в розвідці Міноборони України.