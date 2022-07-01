У захваті від душу і мікрохвильовок: сім'ї російських окупантів переселяються в квартири українців

Сім'ї російських окупантів переселяються на Запоріжжя / скріншот

Сім'ї російських окупантів переселяються на захоплені території Херсонщини та Запоріжжя. Вони живуть у квартирах українців, які втекли від війни.

З середини червня в Мелітополі, в Бердянську та Енергодарі відбувається "велике переселення бурят". Мало не щодня туди приїжджає по кілька сімей російських військовослужбовців, пише" 24 канал".

За інформацією журналістів, розселяються вони в основному в новобудовах, в квартирах, де до повномасштабного вторгнення жили заможні люди.

Між собою буряти і якути при цьому хваляться тим, в яких умовах будуть жити їхні діти, і навіть посилають родичам в Росію фото і відео, як вони сидять на унітазах. Хваляться загарбники також і тим, що приймають душ через кожні 2-3 дні, хоча вдома милися тільки раз на тиждень.

читайте такожОрки заселяють невідомих у будинки українців під МаріуполемДружини окупантів, які все своє життя провели в юртах і ходили прати на річку, в захваті від нових умов проживання. Їм неймовірно подобається спати на чистій постільній білизні і користуватися мікрохвильовками.

"Ми фіксуємо кожну сім'ю окупантів, яка прибула в наші міста, створюємо перелік адрес, де вони відтепер проживають. І хоча загарбники вважають, що знаходяться в цілковитій безпеці і далеко від лінії фронту, розслаблятися їм рано. Деякі "власники" нових квартир вже вирушили на той світ", - розповіли представники партизанського руху в окупованих містах.

"24 канал"

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники шукають покинуті квартири, щоб незаконно заселити туди співробітників російської Федеральної Служби безпеки.

ФСБ-шники завезли свої сім'ї в окуповане місто ще місяць тому. Весь цей час вони жили в готелях. Однак, очевидно, жити в готелях їм набридло.

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