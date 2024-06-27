УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В "Укренерго" дали прогноз щодо світла взимку: "Треба готуватися до складних сценаріїв"

Альона Вороніна
27 червня 2024, 13:44
278
Зима буде непростою для енергосистеми України, енергетики розглядають два сценарії проходження зимового періоду.
Свет, электроэнергия, Владимир Кудрицкий, ракета
В "Укренерго" дали прогноз щодо світла взимку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook Кудрицький, міноборони РФ

Ситуація з відключеннями світла взимку може бути непростою, потрібно готуватися до складних сценаріїв.

Енергетики розглядають кілька сценаріїв проходження зимового періоду, який буде складним для енергосистеми України. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

Він наголосив, що зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких – обстріли. Кудрицький зазначив, що зараз неможливо передбачити характер таких обстрілів, їхню масованість і влучність.

відео дня

Голова правління НЕК "Укренерго" заявив, що енергетики готуються до найгіршого. Але загалом вони розглядають два сценарії проходження зимового періоду:

1. Песимістичний сценарій

Такий сценарій передбачає, що масовані обстріли з боку країни-агресорки Росії продовжаться, наслідком чого може стати вихід з ладу певних об'єктів енергетики. У такому випадку взимку буде менше доступної генерації, ніж передбачено базовим планом.

2. Оптимістичний сценарій

Він передбачає, що вдалих обстрілів російських окупантів не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж очікується за базовим планом. У такому разі відключення світла будуть трохи менші.

"Треба розуміти, що відключення електрики можуть бути наступної зими. Необхідно бути готовими до складних сценаріїв взимку. Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити", – додав Кудрицький.

Хто такий Володимир Кудрицький?

Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.

Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.

Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

В 'Укренерго' дали прогноз щодо світла взимку: 'Треба готуватися до складних сценаріїв'
Як заощадити на електроенергії/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення ситуації зі світлом. Після останніх ударів РФ по енергосистемі в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Ситуація з відключеннями світла стане кращою, коли будуть завершені ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах, заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній системі, сказали в Міненерго.

Також у ДТЕК попередили про те, що можливе збільшення тривалості відключень. В Україні пошкоджено значну частину енергооб'єктів і їх не встигають відновлювати. Тому у липні та серпні можуть збільшити тривалість відключень світла.

Раніше також стало відомо, коли вимкнення будуть коротшими. Ремонти енергооб’єктів тривають, наприкінці серпня ситуація з електроенергією може покращитися – тоді світла може не бути лише 4-6 годин на добу.

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що на кожну ракету ППО, яка зараз є в України, припадає по 5-6 ракет із РФ. Як кажуть у ДТЕК, для відновлення виробництва одного гігавата електроенергії потрібно близько 1 млрд доларів США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення світла електроенергія
Реклама

Головне за день

В "Укренерго" дали прогноз щодо світла взимку: "Треба готуватися до складних сценаріїв"

В "Укренерго" дали прогноз щодо світла взимку: "Треба готуватися до складних сценаріїв"

13:44 Україна
Джо Байден vs Дональд Трамп: чого чекати від дебатів титанів битви за Білий дім

Джо Байден vs Дональд Трамп: чого чекати від дебатів титанів битви за Білий дім

13:10 Світ
"Мирний план" Путіна: Шольц назвав справжню мету диктатора РФ

"Мирний план" Путіна: Шольц назвав справжню мету диктатора РФ

13:02 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Старше за Київ на сотні років: яке найстаріше місто в Україні - знають не всі 6694

Старше за Київ на сотні років: яке найстаріше місто в Україні - знають не всі

Тільки геній знайде кота за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність 5277

Тільки геній знайде кота за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

Не обороняв Маріуполь, але отримав Героя : нові подробиці скандалу довкола Содоля 2334

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

Чоловік купив додому помідори: те, що він побачив всередині - огидливо 2284

Чоловік купив додому помідори: те, що він побачив всередині - огидливо

Останні новини

14:59

Вичавлять із ситуації все: 4 найжадібніші знаки зодіаку

14:42

"КіломЕтр" чи "кілОметр" – як правильно: поширена помилка, про яку мало хто задумуєтьсяВідео

14:21

Церковне свято: чого у жодному разі не можна робити 28 червня

14:17

Підтягнуться США і союзники: Жданов оцінив сценарій нападу КНДР на Південну Корею

13:44

В "Укренерго" дали прогноз щодо світла взимку: "Треба готуватися до складних сценаріїв"

Захід поставив на перемогу України, Південна Корея здатна завалити ЗСУ озброєннями - ЖдановЗахід поставив на перемогу України, Південна Корея здатна завалити ЗСУ озброєннями - Жданов
13:43

Економте електроенергію та ставайте донорами крові: з початку року у марафоні "Єдині новини" реалізовано 26 соціальних кампаній

13:10

Джо Байден vs Дональд Трамп: чого чекати від дебатів титанів битви за Білий дім

13:02

"Мирний план" Путіна: Шольц назвав справжню мету диктатора РФ

12:57

Армія РФ просунулась на Донеччині, наслідки критичні: у ЗСУ розкрили ситуацію

Реклама
12:48

"Хамство - це теж відповідь": Настя Каменських знехтувала українською журналісткою

12:44

Ніхто не указ: донька Кіркорова вирвалася з-під контролю в школі

12:40

КНДР може відправити інженерні війська на Донбас: у Зеленського різко відповіли

12:27

Від 1 липня в Україні три категорії студентів можуть мобілізувати

12:11

Позитив прокоментував чутки про роман Потапа з колишньою подругою Каменських

12:07

Стоматолог розповіла, коли ніколи не слід чистити зуби

11:57

Скоро відключень світла стане більше: у ДТЕК назвали терміни

11:44

Учені показали, що буде, якщо не закривати кришку унітазу перед змивомВідео

11:35

Лідер популярного гурту вступив до ЗСУ та розповів про мобілізацію: "Запакували"

11:28

Китай у війні - на боці Путіна: США рознесли Пекін і заявили про "велику помилку"

11:14

"Мушу визнати": Сергій Жадан прокоментував роман із відомою депутаткою

Реклама
11:14

КНДР у липні відправить війська в Україну: в ISW розкрили, скільки Путін заплатить за це

11:08

"Світла не буде лише 4-6 годин на добу": стало відомо, коли вимкнення будуть коротшимиВідео

10:51

Китайський гороскоп на завтра 28 червня: Свиням - почуття провини, Коням - образа

10:12

"Зателефонував другу до Верховної Ради": український музикант розповів, як Володимир Остапчук отримав відстрочку від армії

10:00

"Друг" Трампа і союзник України: що означає призначення Рютте генсеком НАТО

09:59

НАТО на саміті у США оголосить про важливе рішення щодо України: деталі від NYT

09:58

"Захист від війни": країни НАТО хочуть будувати лінію оборони проти РФ та Білорусі

09:14

Кім Чен Ин відправить інженерні війська в Україну на допомогу Путіну: чим це загрожує

09:04

Поки Лопес в Італії: колишня дружина Бена Аффлека привезла свої речі в його будинок

08:20

"Кинджал" збити не вдалося: вночі сили ППО знищили 5 ворожих ракет і 23 дрони

08:15

"Прикро читати вас російською": співачка Гайтана потрапила у великий скандал

08:10

Захоплення територій сповільнилося у 80 разів: втрати РФ в УкраїніПогляд

08:00

Астролог назвав рік, коли Україна стане членом НАТО і ЄС

07:54

Церковне свято: що категорично заборонено робити 27 червня

07:40

Україні не вистачає ракет ППО, щоб прикрити відремонтовані енергооб'єкти - ДТЕК

06:41

Вночі у Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи: РФ атакувала дронами та ракетами

06:10

Насичений червень на важливі події для України: що варто знатиПогляд

05:30

Гороскоп на липень 2024 для Тельців: нове знайомство, марнотратство і зміна статусуВідео

04:46

Старше за Київ на сотні років: яке найстаріше місто в Україні - знають не всіВідео

04:15

Китаю вигідно, щоб РФ була на плаву і продовжувала війну: Жданов назвав причину

Реклама
03:20

Як часто потрібно прати джинси: цікава порада, яка точно здивує багатьох

03:05

Покемони та Хелоу Кітті: Чарльз III пригостив імператора Японії фірмовим гумором

02:45

В Україні оголосили підозру путіністу-режисеру фільму "Ми з джазу"

02:00

"Наші зрадники": легендарний український співак звернувся до Зеленського через Повалій і Лорак

01:32

До кінця літа майже без світла: можливе збільшення тривалості відключень - ДТЕК

01:10

"Ми не змушуватимемо Україну": у Білому домі прокоментували "мирний" план Трампа

00:13

"Інша відбулася прошивка": Кравець зізналася, чи шкодує про відхід із Кварталу

00:11

Крістіна Агілера влаштувала шоу для подруги російського олігарха

26 червня, середа
23:17

Що з обличчям Тищенка? Розкрито, що за пластичні процедури робить депутат

23:02

У дорогому готелі в Києві знайшли тіло американського аташе: що відомо про його смерть

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти