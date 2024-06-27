В 'Укренерго' дали прогноз щодо світла взимку: 'Треба готуватися до складних сценаріїв'

Зима буде непростою для енергосистеми України, енергетики розглядають два сценарії проходження зимового періоду.

https://glavred.net/ukraine/v-ukrenergo-dali-prognoz-otnositelno-sveta-zimoy-nado-gotovitsya-k-slozhnym-scenariyam-10576358.html Посилання скопійоване

В "Укренерго" дали прогноз щодо світла взимку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook Кудрицький, міноборони РФ

Ситуація з відключеннями світла взимку може бути непростою, потрібно готуватися до складних сценаріїв.

Енергетики розглядають кілька сценаріїв проходження зимового періоду, який буде складним для енергосистеми України. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

Він наголосив, що зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких – обстріли. Кудрицький зазначив, що зараз неможливо передбачити характер таких обстрілів, їхню масованість і влучність.

відео дня

Голова правління НЕК "Укренерго" заявив, що енергетики готуються до найгіршого. Але загалом вони розглядають два сценарії проходження зимового періоду:

1. Песимістичний сценарій

Такий сценарій передбачає, що масовані обстріли з боку країни-агресорки Росії продовжаться, наслідком чого може стати вихід з ладу певних об'єктів енергетики. У такому випадку взимку буде менше доступної генерації, ніж передбачено базовим планом.

2. Оптимістичний сценарій

Він передбачає, що вдалих обстрілів російських окупантів не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж очікується за базовим планом. У такому разі відключення світла будуть трохи менші.

"Треба розуміти, що відключення електрики можуть бути наступної зими. Необхідно бути готовими до складних сценаріїв взимку. Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити", – додав Кудрицький.

Хто такий Володимир Кудрицький? Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Як заощадити на електроенергії/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення ситуації зі світлом. Після останніх ударів РФ по енергосистемі в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Ситуація з відключеннями світла стане кращою, коли будуть завершені ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах, заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній системі, сказали в Міненерго.

Також у ДТЕК попередили про те, що можливе збільшення тривалості відключень. В Україні пошкоджено значну частину енергооб'єктів і їх не встигають відновлювати. Тому у липні та серпні можуть збільшити тривалість відключень світла.

Раніше також стало відомо, коли вимкнення будуть коротшими. Ремонти енергооб’єктів тривають, наприкінці серпня ситуація з електроенергією може покращитися – тоді світла може не бути лише 4-6 годин на добу.

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що на кожну ракету ППО, яка зараз є в України, припадає по 5-6 ракет із РФ. Як кажуть у ДТЕК, для відновлення виробництва одного гігавата електроенергії потрібно близько 1 млрд доларів США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред