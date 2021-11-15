В українському місті зі 150-ма тисячами жителів за добу не зафіксували жодного випадку COVID-19

У Мелітополі не виявили нових випадків COVID - 19 / УНІАН

Коронезведення від Міністерства охорони здоров'я за останню добу виявилося максимально сприятливим для міста Мелітополь Запорізької області – там не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом.

Всього станом на 15 листопада, в Мелітополі підтверджені 13 287 випадків коронавірусу серед городян, з них 543 дитини. В інфекційному госпіталі отримують лікування 195 пацієнтів з Мелітополя та району, повідомляє пресслужба міської ради.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 487 хворих мелітопольців, з них 18 дітей. Зазначимо, що днем раніше, 13 листопада, в Мелітополі виявили 50 нових пацієнтів з коронавірусом.

Довідка. Станом на початок 2021 року населення Мелітополя – 150,0 тисяч осіб. Мелітополь є найбільшим містом на півострові Північна Таврія, другим за величиною містом Запорізької області і 30-м містом України.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За минулу добу, 14 листопада, в Україні виявили 10 802 хворих-19. З них захворіли 764 дитини та 132 медпрацівник

До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. На жаль, 442 пацієнти померли. Це досі високі показники, але вони нижчі у порівнянні з минулим тижнем. Тим часом одужали протягом неділі 11 219 хворих.

Раніше соціальні мережі "вибухнули" різними мемами, жартами та припущеннями щодо ситуації в курортному Моршині, де майже не хворіють ковыдом. Нині майже 75% жителів (там проживає близько 6 тис.осіб) міста отримали щеплення проти COVID-19.

Користувачі Мережі порівнюють Моршин з неприступною фортецею для коронавірусу. Пишуть, що в містечко веде справжню битву проти пліток і фейків щодо вакцинації. Також переживають, "як антивакцинатори могли втратити Моршин".