Коронавірус в Україні 15 листопада: майже 11 тисяч нових COVID-випадків і 442 смерті за добу

Найбільше нових заражень коронавірусом виявили в Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
Станом на ранок понеділка, 15 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 802 жителів країни. Зокрема, захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 798 осіб; летальних випадків - 442; одужали 11 219 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 449 випадків;
- Вінницька область - 608 випадків;
- Волинська область - 359 випадків;
- Дніпропетровська область - 987 випадків;
- Донецька область - 542 випадки;
- Житомирська область - 380 випадків;
- Закарпатська область - 191 випадок;
- Запорізька область - 737 випадків;
- Івано-Франківська область - 305 випадків;
- Київська область - 420 випадків;
- Кіровоградська область - 91 випадок;
- Луганська область - 49 випадків;
- Львівська область - 537 випадків;
- Миколаївська область - 844 випадки;
- Одеська область - 901 випадок;
- Полтавська область - 559 випадків;
- Рівненська область - 184 випадки;
- Сумська область - 306 випадків;
- Тернопільська область - 224 випадки;
- Харківська область - 829 випадків;
- Херсонська область - 135 випадків;
- Хмельницька область - 314 випадків;
- Черкаська область - 359 випадків;
- Чернівецька область - 159 випадків;
- Чернігівська область - 333 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 228 441 осіб;
- одужали - 2 642 459 пацієнтів;
- летальних випадків - 77 147;
- проведено ПЛР-тестів - 15 246 974.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021 року, в Україні зафіксували 833 летальних випадки - це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії.
Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Головний санітарний лікар України та заступник голови МОЗ Ігор Кузін не виключив, що в деяких регіонах країни карантин можуть послабити до Нового року.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, впродовж наступної доби було 69 жертв.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Карантин в Києві послаблять, шойно динаміка захворюваності на коронавірус в Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це зарано, оскільки кількість хворих в останні дні в столиці зростає, заявив столичний мер Віталій Кличко.
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