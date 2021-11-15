Коронавірус в Україні 15 листопада: майже 11 тисяч нових COVID-випадків і 442 смерті за добу

Коронавірус в Україні за неділю, 14 листопада, виявили у майже 11 тисяч осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 15 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 802 жителів країни. Зокрема, захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 798 осіб; летальних випадків - 442; одужали 11 219 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 449 випадків;

Вінницька область - 608 випадків;

Волинська область - 359 випадків;

Дніпропетровська область - 987 випадків;

Донецька область - 542 випадки;

Житомирська область - 380 випадків;

Закарпатська область - 191 випадок;

Запорізька область - 737 випадків;

Івано-Франківська область - 305 випадків;

Київська область - 420 випадків;

Кіровоградська область - 91 випадок;

Луганська область - 49 випадків;

Львівська область - 537 випадків;

Миколаївська область - 844 випадки;

Одеська область - 901 випадок;

Полтавська область - 559 випадків;

Рівненська область - 184 випадки;

Сумська область - 306 випадків;

Тернопільська область - 224 випадки;

Харківська область - 829 випадків;

Херсонська область - 135 випадків;

Хмельницька область - 314 випадків;

Черкаська область - 359 випадків;

Чернівецька область - 159 випадків;

Чернігівська область - 333 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 15 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 228 441 осіб;

одужали - 2 642 459 пацієнтів;

летальних випадків - 77 147;

проведено ПЛР-тестів - 15 246 974.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021 року, в Україні зафіксували 833 летальних випадки - це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії.

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Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Головний санітарний лікар України та заступник голови МОЗ Ігор Кузін не виключив, що в деяких регіонах країни карантин можуть послабити до Нового року.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, впродовж наступної доби було 69 жертв.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Києві послаблять, шойно динаміка захворюваності на коронавірус в Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це зарано, оскільки кількість хворих в останні дні в столиці зростає, заявив столичний мер Віталій Кличко.

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