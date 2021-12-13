В Україні супермаркети продають небезпечне м'ясо з Польщі

Небезпечна курка / ua.depositphotos.com

В Україні в курячому м'ясі, яке привезли з Польщі виявили сальмонелу.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області, таке м'ясо може завдати шкоди здоров'ю людини.

Курятину польської компанії WCF Corp Sp. z o.o. завезли до Києва ("М'ясний Торговий Дім") і Запоріжжя ("Ред Мітт"). Відомство вимагає прибрати небезпечне м'ясо з обороту.

Чим небезпечне м'ясо з сальмонелою

Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, що викликається бактеріями роду Salmonella. Воно може протікати як безсимптомно, так і з ураженням кишечника. У людини може боліти живіт, піднятися температура до 38-39 градусів. Також серед симптомів: нудота, блювота, загальна слабкість, багаторазовий водянистий стілець.

При тяжкому перебігу хвороби може бути зневоднення і інтоксикація організму, порушення тонусу судин. Також може розвинутися ниркова недостатність.

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Сальмонельоз особливо небезпечний для дітей, літніх людей і людей з хронічними захворюваннями. Інкубаційний період (від вживання зараженої їжі до виникнення симптомів) в середньому становить 12-48 годин.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

А на початку грудня закупівельна вартість бананів склала 430-450 грн/ ящик, але щоб імпортери могли працювати хоча б в нуль, вона повинна бути не менше 480-490 грн/ ящик. В Україну привозять банани, зазвичай, сорти Кавендіш.

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