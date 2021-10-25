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В Україні мають намір істотно підвищити ціни на розподіл газу

25 жовтня 2021, 18:56

Проєкти тарифів на розподіл газу поки що не подані на розгляд регулятору.

газ
Подорожчають послуги з розподілу газу / Фото pixabay.com

Вже з січня нового, 2022 року, газорозподільні компанії пропонують підвищити ціни на послугу з розподілу газу в чотири рази.

За інформацією видання УНІАН, про це свідчать проєкти тарифів, опубліковані на сайтах кожної окремої газорозподільної компанії.

Бнайбільше підняти тарифи за кубічний метр пропонують для Луганськгаз — з 1,55 грн до 8,41 грн і Уманьгаз - з 1,78 грн до 8,91 грн. Крім того, тариф Одесагазу хочуть підняти з 0,84 грн до 4,52 грн. Столичний " Київгаз "пропонує підняти вартість своїх послуг з 0,31 грн до 0,83 грн, Київоблгаз - з 1,45 грн до 3,39 грн за куб. м.

Найменші зміни в тарифі можуть прийняти для Газопостачсервіс — з 2,46 до 3,01 грн за куб. м,Шепетівкагаз — з 1,09 до 1,88 грн за куб. м і НГХП Сірка — з 1,14 до 1,58 грн за куб. м.

В одному з облгазів УНІАНу розповіли, що це лише проєкти тарифів на 2022 рік, які ще навіть не подані на розгляд регулятору. Крім того, зазвичай фінальні затверджені тарифи значно нижчі, ніж запропоновані компаніями. Також співрозмовник пояснив, що підвищення тарифу пов'язане зі зростанням ринкової вартості газу.

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"У тарифі газ для виробничо-технологічних витрат закладений у розмірі 5 800 гривень за тисячу кубів, а ринкова вартість газу зараз 34 тисячі гривень. А ПТР - це третина всього тарифу", - розповіли УНІАН.

Тарифи в Україні

З 1 жовтня в Україні змінилися майже всі тарифи на комунальні послуги.

Так, ціна електроенергії знизилася для 80% побутових споживачів і склала 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год. При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

З 1 жовтня в Україні тарифи на опалення збільшилися до 40% залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв.

Середній тариф на гаряче водопостачання становить 109,55-122,17 грн/м куб.в залежності від типу будинку.

Нафтогаз України з 1 жовтня 2021 ввів новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

viber
Нафтогаз тарифи на газ
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