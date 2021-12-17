В Україні почали колоти третю дозу COVID-вакцини: кому рекомендують зробити додаткове щеплення

В Україні уже вакцинують третьою дозою COVID-вакцини / Reuters

В Україні уже почали вводити додаткову дозу вакцини проти COVID-19. Її отримують певні категорії людей, які мають проблеми зі здоров’ям або ослаблений імунітет.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я України, за минулу добу, 16 грудня, в країні зробили 14 таких щеплень.

Загалом за минулий день у нашій державі вакцинували 132 991 осіб. З них першу дозу препарату отримали 43 939 людей, другу дозу – 89 038.

Отримати третю дозу вакцини можуть люди, у яких з різних причини ослаблений імунітет. Так, у МОЗ рекомендують додатково вакцинуватися наступним категоріям людей:

які перенесли трансплантацію,

отримують гормональну терапію,

ВІЛ-інфіковані,

хворі на рак.

Також третю дозу рекомендують колоти людям старшим за 60 років, які раніше вже отримали дві дози вакцини.

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Ознайомитися із повним списком осіб, яким рекомендована третя доза вакцини, можна за посиланням.

У відомстві наголошують, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19 можна отримати через 28-90 днів після другої, незалежно від того, якою вакциною ви щепилися.

Введення третьої дози вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вводитимуть третю дозу вакцини від коронавірусу. Він наголосив, що це буде не бустерна доза, а саме третя доза вакцини.

Зазначимо, що потрібно розрізняти поняття введення бустерної дози і просто третьої додаткової дози вакцини. Бустерна доза передбачена для введення через певний проміжок часу після двох попередніх вакцинацій і призначена для того, щоб посилити імунітет в людини, адже з часом захист знижується.

Додаткова доза, або ж ревакцинація – це плюс одна доза до первинної схеми вакцинації для осіб, які мають серйозні проблеми з імунітетом, і для яких дві дози не такі ефективні.

Як отримати третю дозу вакцини від коронавірусу

Якщо ви підпадаєте під критерії, вказані МОЗ, потрібно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря, щоб отримати направлення на вакцинацію додатковою дозою за медичними показаннями. Таке направлення лікар може виписати у довільній формі.

Після цього потрібно записатися до найближчого пункту або ж центру вакцинації, з собою на щеплення потрібно буде взяти направлення від лікаря. Адреси та контакти пунктів можна подивитися на сайті vaccination.covid19.gov.ua/list або зателефонувавши за номером 0 800 60 20 19.

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