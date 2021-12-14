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Третя доза вакцини від COVID-19 в Україні: у МОЗ розповіли, кому рекомендують ще одне щеплення

14 грудня 2021, 18:01

Додаткова вакцинація проти коронавірусу рекомендується особам, чия імунна система може потребувати посиленого захисту, вважають у МОЗ.

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Вакцинація третьою дозою від коронавірусу в Україні проводитиметься тим же препаратом, яким прищеплювали людину раніше - МОЗ / УНІАН

Третю дозу вакцини проти COVID-19 за 28-90 днів після другого щеплення можуть отримати люди з ВІЛ-інфекцією, деякими формами онкологічних захворювань, після трансплантації органів, що проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, а також особи з іншими видами станів імунного дефіциту. Додаткова вакцинація проводитиметься незалежно від того, якою вакциною було зроблено щеплення. Вакцинуватимуть тим же препаратом, яким робили щеплення людині раніше. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, такі рекомендації були затверджені наказом відомства від 13 грудня. У міністерстві стверджують, що третя доза необхідна для безпеки тих осіб, чия імунна система не виробила ефективний захист в результаті двох доз препарату.

Хто може вакцинуватися третьою дозою

  • Особи з первинними або набутими імунодефіцитами (люди з гострими і хронічними лейкозами, клінічно агресивними лімфомами, гематологічними злоякісними пухлинами)
  • Люди з імуносупресією, викликаною ВІЛ-інфекцією, тощо
  • Особи, які були на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації - зокрема ті, хто отримував хіміотерапію або імуносупресивну терапію після трансплантації органів

  • Особи з хронічними імунопосередженими запальними захворюваннями, які до щеплення отримували імуносупресивну терапію. Наприклад, кортикостероїди і деякі імуномодулюючі препарати.
  • Люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

У відомстві вказують, що повний список станів і показань для того, щоб отримати додаткову дозу вакцини проти коронавірусу, можна знайти за наступним посиланням.

Як отримати третю дозу вакцини від коронавірусу

Людині, яка підпадає під критерії, які вказані МОЗ, слід звернутися до свого сімейного, або ж профільного лікаря, щоб отримати направлення на вакцинацію додатковою дозою. ЛІкар в довільній формі може виписати направлення для отримання нової дози препарату за медичними показаннями.читайте такожТретя доза щеплення в січні і новий спалах COVID-19: Україна продовжує боротьбу з вірусом

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Далі слід записатися до найближчого пункту або ж центру вакцинації, з собою на щеплення потрібно буде взяти направлення від лікаря. Адреси та контакти пунктів можна подивитися на сайті vaccination.covid19.gov.ua/list або зателефонувавши за номером 0 800 60 20 19.

Лікар вакцинальної бригади повинен внести до електронної бази дані про отримання людиною додаткової дози.

Документ про вакцинацію після ін'єкції третьої дози не подовжуватиметься. Термін дії - 365 днів з моменту введення другої дози.

Інтервал між вакцинацією

Додаткову дозу щеплення від коронавірусу можна буде отримати, щонайменше, за 28 днів після щеплення другою дозою (або першою дозою для вакцини Janssen). Оптимальний термін ін'єкції - в період до 3 місяців після другої дози.

Яким препаратом проводитиметься вакцинація

Додаткова доза вакцинації для осіб з важкими захворюваннями рекомендується незалежно від того, вакцина якого виробника використовувалася для ін'єкції двох доз.

Третя доза буде тією ж вакциною, якою прищеплювали людину два попередні рази. Якщо відповідного препарату не буде, можлива комбінація згідно із затвердженими в Україні схемами.читайте такожВ Україні вводитимуть третю дозу COVID-вакцини: Ляшко сьогодні підпише наказ

Якщо людина отримала дві дози вакцини за змішаними схемами, третю дозу колотимуть тією вакциною, яка використовувалася для другого щеплення.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у понеділок, 13 грудня, заявив про те, що в Україні зробили вже понад 12 мільйонів щеплень від COVID-19. В країні вакцинували близько 40% дорослого населення і виконали припис ВООЗ щодо щеплень на 2021 рік.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький стверджував, що в Україні не планують запускати масову обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

МОЗ розширило перелік професій, працівникам яких обов'язково потрібно вакцинуватися. Це співробітники установ сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також працівники підприємств критичної інфраструктури. Рішення набуло чинності 9 грудня.

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