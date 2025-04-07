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У Третій штурмовій зробили важливу заяву про тактику ведення війни

Маріна Фурман
7 квітня 2025, 22:30
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Жорін переконаний, що Україні потрібно переглянути стратегію ведення війни проти Росії.
Жорин, ВСУ
У Третій штурмовій зробили заяву про війну в Україні / Коллаж: Главред, фото: t.me/MaksymZhorin, 43 окрема механізована бригада

Ключові тези Жоріна:

  • Головна ціль України у війні - знищення противника
  • Держава повинна змінити підходи до ведення війни
  • Люди – найцінніше, що має Україна

Найперша та найважливіша ціль України у війні – знищення максимальної кількості противника, однак не ціною життя наших військових, а завдяки технологіям та зброї. Про це написав підполковник ЗСУ та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram.

Він пояснив, що це не означає відмову від мобілізації, інформаційної роботи, мотивації до вступу до війська на користь технологій чи зброї.

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"Але за кожним дроном стоїть людина. І ця людина має воювати так, щоб зберігати себе та побратимів", — підкреслив військовий.

Жорін переконаний, що держава повинна змінити підходи до ведення війни, зосередивши увагу на розвитку сучасних військових технологій та зміцненні свого оборонного виробництва. За його словами, особливу увагу слід приділити дронам, ракетним системам, боєприпасам та роботизованим технологіям.

Він додав, що українські бійці вже демонструють героїзм, стримуючи атаки ворога, який переважає чисельно, але країна має забезпечити їм більше можливостей завдавати ураження ще до того, як російські окупанти наблизяться до позицій ЗСУ.

"Ми не повинні взагалі допускати, щоб ворог підходив до бійця в окопі. Піхота противника має бути уражена ще на підступах – за допомогою технологій та достатнього обсягу озброєння", – написав Жорін.

Заступник командира Третьої ОШБр наголосив, що саме люди – це найцінніше, що має Україна, тому завдання держави – робити все можливе, щоб зберегти життя українців.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, Кримський міст залишається ціллю для українських військових, однак під час підготовки його знищення потрібна інформаційна тиша, заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа. При цьому він також підкреслив, що кількість ударів ЗСУ по Криму не зменшилася, хоча, можливо, вони стали менш інтенсивними.

Нагадаємо, минулого тижня українські захисники в Донецькій області, на напрямку Андріївка — Олексіївка, заманили росіян у заздалегідь підготовлену пастку та завдали нищівного вогневого ураження. Внаслідок прицільного удару по противнику, ЗСУ ліквідували 120 російських окупантів, 3 танки, 11 бойових броньованих машин і один ворожий автомобіль.

Нещодавно речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що окупанти на півдні готуються проводити штурмові дії малими групами. За його словами, ворог дійсно готується до штурмів та до локальних боїв, однак зараз не йдеться про великий тактичний десант.

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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