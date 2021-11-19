У Сумській області стався розлив нафти через аварію

У Сумській області стався розлив нафти

Сьогодні на території Сумської області стався розлив нафти в результаті аварії на нафтопроводі - відомо, що приблизна площа забруднення становить 210 квадратних метрів, повідомляє Держекоінспекція.

"Тільки до Державної екологічної інспекції в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. В результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали фахівці екоінспекції для з'ясування обставин події, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту.

Також комісії "Охтирканафтогазу" та "Укрнафти" обстежують територію біля нафтопроводу для встановлення та ліквідації причин аварії.

Раніше Главред писав про те, що "Укрнафта" демонструє стабільне зростання добової видобутку нафти і газу з початку 2021 року. За інформацією компанії, середньодобовий видобуток нафти і газового конденсату в серпні склав 4,18 тис.т, що на 4,8% більше січневих показників. Середньодобовий видобуток газу склав 3,19 млн кубометрів, також збільшившись на 8,5%.

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