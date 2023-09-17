'У списку полонених': син Колихаєва розповів, що росіяни готові обмінювати мера Херсона

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.
За словами сина Колихаєва, статус полоненого офіційно підтвердили 13 вересня 2023 року.
"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", - зазначив син полоненого міського голови, передає Суспільне.відео дня
Варто додати, що у червні 2022 року російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.
Нагадаємо, що Україна повернула додому з полону ще 22 захисники, серед них є поранені. Із російського полону додому повернулися ще 22 захисники України. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери - військовослужбовці рядового та сержантського складу.
Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ. Серед російських окупантів стрімко зросла кількість охочих здатися у полон Україні. Це трапилося після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця.
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