'У списку полонених': син Колихаєва розповів, що росіяни готові обмінювати мера Херсона

Російські окупанти у червні 2022 року викрали міського голову Херсона.

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Мер Херсона Ігор Колихаєв у полоні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

За словами сина Колихаєва, статус полоненого офіційно підтвердили 13 вересня 2023 року.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", - зазначив син полоненого міського голови, передає Суспільне. відео дня

Варто додати, що у червні 2022 року російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.

Нагадаємо, що Україна повернула додому з полону ще 22 захисники, серед них є поранені. Із російського полону додому повернулися ще 22 захисники України. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери - військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ. Серед російських окупантів стрімко зросла кількість охочих здатися у полон Україні. Це трапилося після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця.

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