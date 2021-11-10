В РНБО розповіли про "енергетичний тероризм" з боку Росії

Олексій Данилов / УНІАН

У Раді національної безпеки і оборони не виключають того, що Російська Федерація може вдатися до "енергетичного тероризму".

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні готові до відповідного сценарію.

"У разі необхідності, якщо буде продовжуватися ситуація, що складається, ми не виключаємо використання Російською Федерацією "енергетичного тероризму" щодо України, будуть прийняті відповідні рішення, швидко і жорстко в інтересах нашої країни", - заявив Данілов.

Зазначимо, Росія з 1 листопада припинила поставки вугілля в Україну через зростаючий попит.

"Прийняте рішення пов'язане зі зростаючим попитом на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб всередині країни", - заявили у відомстві.

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При цьому в Мінекономрозвитку РФ додали, що в листопаді "з урахуванням триваючих поставок інших марок вугілля російські постачальники поставлять більше половини всього вугілля, що поставляється в Україну".

Раніше повідомлялося, що Укренерго викупило право імпортувати електроенергію у листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт. Ще 15 МВт придбало ТОВ ЕЛЕКТРО Ком'юніті.

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