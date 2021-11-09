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Білорусь не оголошувала Києву демарш і продовжує постачання електроенергії в Україну

9 листопада 2021, 12:56

Раніше з'явився лист від Біленерго, в якому йшлося про відмову підприємства постачати електроенергію в Україну вже з листопада.

Електроенергія
Білорусь постачає Україні електроенергію в обсязі 415 мегават-годин / УНІАН

Постачання електричної енергії з Білорусі в Україну, незважаючи на повідомлення Беленерго про їх припинення з листопада, йдуть як і раніше. Імпорт здійснюється в обсязі 415 мегават-годин. При цьому навряд чи можливий сценарій, за якого Мінськ повністю призупинить експорт електроенергії українській державі.

Як повідомляє УНІАН, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів про те, що постачання електроенергії з Білорусі в Україну, незважаючи на появу повідомлення від Біленерго, тривають.читайте такожУкраїна відновила імпорт електроенергії з Білорусі: у Києві заговорили про монополію

"(Білорусь, - ред.) не відмовилася постачати (електроенергію, - ред.): імпорт йде в розмірі 415 МВт", - зазначив парламентарій.

Крім того, за даними Оператора об'єднаної енергомережі державної компанії Укренерго, у вівторок, 9 листопада, постачання електроенергії з республіки Білорусь в Україну дійсно йдуть на рівні 415 мегават-годин.

Експертка у сфері енергетики Ольга Кошарня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, посилаючись на джерела на ринку, пише, що дві українські компанії в листопаді отримали ексклюзивне право на отримання електроенергії від Біленерго. Йдеться про ТОВ ТЕТ груп колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка (постачання в обсязі 400 МВт) і підприємство Електро ком'юніті (імпорт об'ємом в 15 МВт).

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Крім того, підкреслюється, що у листі компанії Белэнерго мова йде про припинення постачань тільки за рамковими контрактами, тоді як в межах інших договорів імпорт може здійснюватися і надалі.

Електроенергія з Білорусі в Україні

Білоруська компанія Белэнерго 8 листопада повідомила про те, що експорт електричної енергії на територію України з листопада буде припинено. Йшлося про припинення постачань на базі рамкових контрактів і відсутність передумов до підписання нових договорів.

Компанія Укренерго 26 жовтня провела аукціон, спрямований на розподіл доступу до міждержавних перетинів електричних мереж на листопад 2021 року. Згідно з результатами аукціону, українським компаніям була надана можливість імпортувати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з території Білорусі (900 МВт).

Голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ-послуг Андрій Герус 30 жовтня сказав, що компанії з України не зможуть з 1 листопада відновити імпорт з Росії та Білорусі через скасування аукціону з продажу електричної енергії.

Україна 2 листопада запросила у Білорусі аварійну допомогу в обсязі 500 МВт. Також Київ попросив допомоги у Словаччини через Бурштинський енергоострів – 100 МВт.

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