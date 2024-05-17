В обмін на звільнення: скільки ув’язнених готові піти на фронт

Для того, аби закон повноцінно запрацював, треба ухвалити підзаконні акти, повідомили в Мін’юсті.

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Зеленський підписав закон про мобілізацію ув'язнених / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України. Після цього стало відомо, що майже 5 тисяч засуджених готові піти на фронт в обмін на умовно-дострокове звільнення.

У квітні серед ув’язнених провели опитування, де запитали, потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Близько 4,5 тисячі засуджених відповіли "так", розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає "Главком".

Висоцька зазначила, що не опитували в'язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. При цьому відкинули близько 4 тисяч засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз.

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Як зазначили у Мін'юсті, станом на 15 травня 2024 року в українських колоніях перебуває 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок.

Варто наголосити, що не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.

Заступниця міністра юстиції також додала, що для того, аби закон повноцінно запрацював, треба ухвалити підзаконні акти. За її словами, орієнтовно за кілька тижнів закон матиме повноцінне застосування.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що відомо?

Нагадаємо, в Україні 18 травня набуває чинності закон про вдосконалення мобілізації. Це спричинить деякі зміни у процедурі перетину кордону.

Відомо і те, що низка категорій осіб не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

В свою чергу, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що в Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку.

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