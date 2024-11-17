У Миколаєві прильоти після удару РФ: є загиблі, серед поранених – діти

РФ вдарила по житловому сектору Миколаєва, відомо про загиблих і постраждалих.

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У Миколаєві є жертви внаслідок удару РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSMYKOL

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РФ вдарила ракетами та дронами

Загинули дві жінки, серед поранених є діти

Армія країни-агресора РФ атакувала цивільну інфраструктуру Миколаєва вранці в неділю, 17 листопада.

Зокрема житловий сектор, унаслідок чого загинули двоє людей і шестеро постраждали, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

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"Російський агресор вкотре атакував цивільну інфраструктуру. Житловий сектор. Попередньо є постраждалі", - написав він.

За його словами, відомо про шість постраждалих і вже двох загиблих унаслідок ранкової атаки по Миколаєву.

Також є пошкодження в житловому секторі. Більш точну інформацію про пошкодження Сєнкевич повідомить пізніше.

Подробиці удару РФ по Миколаєву

Як уточнили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколаївської області, атака РФ почалася з вечора, 16 листопада. Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Миколаєві, попередньо Іскандер-М.

/ Инфографика: Главред

"Вранці, 17 листопада, з 04:30 ворог кількома хвилями атакував місто дронами-камікадзе типу Shahed 131/136. Мета незмінна - терор цивільного населення та удар по приватному сектору. У результаті пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об'єкт інфраструктури. Також виникло кілька пожеж", - уточнюється в повідомленні.

У ДСНС пишуть, що в результаті дві жінки загинули, поранено чотирьох дорослих і двох дітей.

Крім того, зафіксовано руйнування і пожежі житлових будинків на двох локаціях, на площах 150 і 20 кв. м ліквідовано пожежниками.

До ліквідації залучалося 35 рятувальників, 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, хіміки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України були зафіксовані вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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