В МЗС спростували слова Путіна про начебто підготовку Україною операції на Донбасі

Україна прагне виключно миру – в МЗС спростували заяву Путіна про операцію на Донбасі / УНИАН

Слова російського президента Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує "військову операцію" на Донбасі, не відповідають дійсності. Таку заяву лідера РФ спростували в українському Міністерстві закордонних справ.

Україна прагне виключно миру, заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді".

"Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту", – зазначили в МЗС.

Також речник відомства наголосив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак й українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) виконали титанічну роботу, щоб добитися відновлення режиму припинення вогню – домовленість про це була досягнута під час засідання 22 грудня.

Крім цього, в українському зовнішньополітичному відомстві закликали РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершенні збройного конфлікту на Донбасі.

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Заява Путіна про нібито підготовку Україною операції на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 23 грудня, під час пресконференції в Москві заявив, що Україна нібито може готувати військову операцію на Донбасі. За його словами, Україна двічі намагалася силовим шляхом вирішити ситуацію на Донбасі, і тепер може готувати нову військову операцію.

Російський президент також вважає, що Захід будує з України "Антиросію".

Умова ненападу РФ на Україну

Також Путін під час пресконференції прокоментував звинувачення на адресу РФ про підготовку військового вторгнення в Україну. Він прямо не заперечував ймовірність російського вторгнення, проте зазначив, що це залежатиме від забезпечення безпеки Росії.

"З приводу гарантій. Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу", – заявив він.

читайте такожМайбутнє Донбасу, вплив Зеленського і атака на Київ: Путін зробив гучні заяви на адресу УкраїниПутін заявив про те, що РФ виступає за нерозширення НАТО на схід, і наголосив, що Захід повинен дати гарантії безпеки Росії – "негайно і зараз, а не вимагати їх від нас".

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