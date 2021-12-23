В МЗС спростували слова Путіна про начебто підготовку Україною операції на Донбасі

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна прагне виключно миру.
Слова російського президента Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує "військову операцію" на Донбасі, не відповідають дійсності. Таку заяву лідера РФ спростували в українському Міністерстві закордонних справ.
Україна прагне виключно миру, заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді".
"Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту", – зазначили в МЗС.
Також речник відомства наголосив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак й українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) виконали титанічну роботу, щоб добитися відновлення режиму припинення вогню – домовленість про це була досягнута під час засідання 22 грудня.
Крім цього, в українському зовнішньополітичному відомстві закликали РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершенні збройного конфлікту на Донбасі.
Заява Путіна про нібито підготовку Україною операції на Донбасі
Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 23 грудня, під час пресконференції в Москві заявив, що Україна нібито може готувати військову операцію на Донбасі. За його словами, Україна двічі намагалася силовим шляхом вирішити ситуацію на Донбасі, і тепер може готувати нову військову операцію.
Російський президент також вважає, що Захід будує з України "Антиросію".
Умова ненападу РФ на Україну
Також Путін під час пресконференції прокоментував звинувачення на адресу РФ про підготовку військового вторгнення в Україну. Він прямо не заперечував ймовірність російського вторгнення, проте зазначив, що це залежатиме від забезпечення безпеки Росії.
"З приводу гарантій. Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу", – заявив він.
читайте такожМайбутнє Донбасу, вплив Зеленського і атака на Київ: Путін зробив гучні заяви на адресу УкраїниПутін заявив про те, що РФ виступає за нерозширення НАТО на схід, і наголосив, що Захід повинен дати гарантії безпеки Росії – "негайно і зараз, а не вимагати їх від нас".
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