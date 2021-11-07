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У Мелітополі варварськи позбулися немовляти

7 листопада 2021, 12:15

Дитину загорнули в рожевий рушник, поклали в пакет і викинули у сміттєвий бак.

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У Мелітополі варварськи позбулися немовляти / ілюстрація pixabay

Уранці 7 листопада бездомні, які рилися в одному зі сміттєвих баків на вулиці Ярослава Мудрого в Мелітополі, виявили тіло немовляти.

Як повідомляє МВ, двоє бездомних були просто шоковані знайденим немовлям, якого як непотрібну річ викинули на смітник, просто загорнувши в ганчірку - вони попросили перехожих викликати поліцію.

За інформацією місцевого видання РИА-Мелітополь, на місці страшної знахідки працюють судмедексперти, поліція.

Відзначається, що від цього малюка варварськи позбулися, як від непотрібної речі: загорнули в рожевий рушник, поклали в пакет і викинули в бак.

"Рився, дістав пакет важкий. Розмотав рушник, а там таке. Хлопчик. Як сказали лікарі, дитина доношена, обрізана пуповина. Все зроблено грамотно. Та за таке і вбити мало!" - обурився чоловік, який знайшов дитину.

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Бездомні знайшли тіло немовляти в одному зі сміттєвих баків / РІА-Мелітополь

Раніше кричущий випадок стався в Івано-Франківську - там на вулиці Сухомлинського перехожі на смітнику знайшли новонароджену дитину. Немовля, від якого відмовилася найрідніша людина на світі, було госпіталізований в обласну дитячу лікарню.

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