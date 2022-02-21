У "ЛДНР" перекидають сотні найманців: у РФ розповіли, де вербують бойовиків

На Донбас перекидають російських козаків / Політека

На окуповану Росією територію Донбасу прибувають сотні найманців, які поповнюють ряди бойовиків.

Про прибуття 400 "добровольців" з Росії в "ЛДНР" пишуть росЗМІ з посиланням на бойовиків.

Крім того, на територію "ЛДНР" прибула група "добровольців" з анексованого Криму. Групу очолює координатор інтеграційного комітету "Росія-Донбас" Андрій Козенко, розповів найманець.

"Передова група добровольців з Криму вже на Донбасі", - заявив він.

Групу очолив сам Козенко і "отаман Чорноморського козачого війська" Антон Сироткін.

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Раніше повідомлялося, що в Донецьк прибули найманці ПВК Вагнера, які спільно з російськими спецслужбами повинні провести підрив житлових будинків, щоб звинуватити в теракті Україну.

"За даними розвідки, з метою здійснення провокацій в Донецьк прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами повинні провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків", - йдеться в повідомленні ОТГ Схід.

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